Додано: Сер 18 вер, 2019 20:09

orest



Здравствуйте .

Всем Здоровья .



Вряд ли кто то сможет нагнуть кремль , скорее всего, я ожидаю ,после сегодняшнего отказа от плана Штанмайера ,обострение военных действий .

По доллару ... как только долги в сентябре выплатят, будет придуман очередной хитрый ход .

Мне неприятно даже произносить такие слова , но нас" кинут "как щенят .



Теперь "ЗЕЛЕНЫЕ" стоят с протянутой рукой ...разве что без кругов под глазами .



Никакого оживления экономики я не вижу .

НИКАКИХ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЛАНОВ .

Как мне кажется , как стояли по пояс в ГУАНЕ , так и стоим , разве что попросили всех взяться за руки ...ну чтобы дружно глотнуть ГУАНА, после введения "прогрессивных налогов" спасающих страну .