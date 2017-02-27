Да, да. Про загнивающий Запад опять вещают
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:44
Да, да. Про загнивающий Запад опять вещают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:58
Прошу обратить внимание на сайт с приставкой ru. Там статьи подобные штампуют постоянно и иногда они бывают правдивыми. Это как стоящие часы пару раз показывающие точное время в сутки. А некоторые показывают точно лишь один раз в сутки.
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:00
buratinyo
Ставки РЕПО действительно взлетали до 10% , самое смешно что во вторник когда хотели влить 53 млрд.долларов произошел технический сбой
Живите своим умом!
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:09
orest
Здравствуйте .
Всем Здоровья .
Вряд ли кто то сможет нагнуть кремль , скорее всего, я ожидаю ,после сегодняшнего отказа от плана Штанмайера ,обострение военных действий .
По доллару ... как только долги в сентябре выплатят, будет придуман очередной хитрый ход .
Мне неприятно даже произносить такие слова , но нас" кинут "как щенят .
Теперь "ЗЕЛЕНЫЕ" стоят с протянутой рукой ...разве что без кругов под глазами .
Никакого оживления экономики я не вижу .
НИКАКИХ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЛАНОВ .
Как мне кажется , как стояли по пояс в ГУАНЕ , так и стоим , разве что попросили всех взяться за руки ...ну чтобы дружно глотнуть ГУАНА, после введения "прогрессивных налогов" спасающих страну .
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:26
Вітаю. А де я говорив про покращення? Я змалював стан, як його бачу. І виключно з точки зору курсу. Я не займаюся політичними мітингами, я пишу про курс, що на нього впливає і яким він може бути. І написав виключно в противагу опусів "знову все пропало" "експорт вмер" "національний виробник вмер" "всі ми вже вмерли" юри м, автора 77 енд радіоескорту.
І я ніяк не розумію, чому модератори дозволяють тут продовжувати жувати політсоплі, якщо вже створена спеціальна "вигрібна яма" для таких текстів...
П.С. Щодо ситуації в Європі, показовим є (крім рішення по OPALу) і призначення голови МВФ. Здається вперше цю посаду займе людина родом з "Варшавського договору", підтримувана Польшею, Прибалтикою, а кандидат Німеччини-Франції пролетів зі свистом... Спокою в ЄС і євро по 1,35 ще довго не буде.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И где вы увидели этот отказ?
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А какой нынче суточный объем на межбанке?
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:52
komp
Представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера" – Грызлов
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:53
Пристайко 2-го числа договорился, Кучма 18-го отказался подписывать. но все же говорят, важные решения принимает исключительно Зеленский. Или Макрон. Или Трамп. Но точно не Кучма и Пристайко.
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