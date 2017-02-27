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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2122212321242125

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 74
Не нижче 24.50
54%
40
24.25 - 24.49
9%
7
24.00 - 24.24
14%
10
23.75 - 23.99
5%
4
23.50 - 23.74
5%
4
23.25 - 23.49
3%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
8%
6
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:58

  freeze написав:Пристайко 2-го числа договорился, Кучма 18-го отказался подписывать. но все же говорят, важные решения принимает исключительно Зеленский. Или Макрон. Или Трамп. Но точно не Кучма и Пристайко.

Па приколу же.
Пристайко договорился, отговорился, обговорился. Главное, что не Климкин
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

wild2006 написав:А какой нынче суточный объем на межбанке?
В 2 рази більший)), ніж 2 роки тому.
4,74млрд. $ у вересні поточного року, проти 2.21млрд$ за аналогічний період 2017-го.Зображення
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 18 вер, 2019 21:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:09

ФРС сегодня снизил учетную ставку на 0,25 п.п.

Завтра заседания центрбанков Японии ( 02:00 ) Швейцарии ( 10:30 ) Великобритании ( 14:00 )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:09

stryzhko
Спасибо!
Это радует.
Нашел еще тут https://index.minfin.com.ua/banks/mb/ расписано по дням, в этом месяце было два дня торгов с объемом выше 500 млн долл, вау.
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:14

  Долярчик написав:1)- пішли у гіпермаркети і беруть на кредитки?
уже забув коли щось купував за готівку, а згадав ! - булочку за 9 грн (чи близько того) місяця два тому :mrgreen: .
І ми йдемо до 21 або 22 грн за доллар - можете запостити це наступна ціль
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:І ми йдемо до 21 або 22 грн за доллар - можете запостити це наступна ціль

... ні!
- наступна ціль у мене в підпису! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:38

yama
... а з іншими пунктами - теж погоджуєтесь?
  Долярчик написав:2)- купують за кордоном
3)- сама нижня планка пересічних ще більше зубожіла і крім, як на їжу і ліки - тупо не мають грошей на інші речі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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