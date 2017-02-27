Па приколу же.
Пристайко договорился, отговорился, обговорился. Главное, что не Климкин
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:58
Па приколу же.
Пристайко договорился, отговорился, обговорился. Главное, что не Климкин
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В 2 рази більший)), ніж 2 роки тому.
4,74млрд. $ у вересні поточного року, проти 2.21млрд$ за аналогічний період 2017-го.
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 18 вер, 2019 21:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:09
ФРС сегодня снизил учетную ставку на 0,25 п.п.
Завтра заседания центрбанков Японии ( 02:00 ) Швейцарии ( 10:30 ) Великобритании ( 14:00 )
Живите своим умом!
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:09
stryzhko
Спасибо!
Это радует.
Нашел еще тут
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:14
уже забув коли щось купував за готівку, а згадав ! - булочку за 9 грн (чи близько того) місяця два тому .
І ми йдемо до 21 або 22 грн за доллар - можете запостити це наступна ціль
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... ні!
- наступна ціль у мене в підпису!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:38
yama
... а з іншими пунктами - теж погоджуєтесь?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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