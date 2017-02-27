ФРС сегодня снизил учетную ставку на 0,25 п.п.
Завтра заседания центрбанков Японии ( 02:00 ) Швейцарии ( 10:30 ) Великобритании ( 14:00 )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:09
ФРС сегодня снизил учетную ставку на 0,25 п.п.
Завтра заседания центрбанков Японии ( 02:00 ) Швейцарии ( 10:30 ) Великобритании ( 14:00 )
Живите своим умом!
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:09
stryzhko
Спасибо!
Это радует.
Нашел еще тут
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:14
уже забув коли щось купував за готівку, а згадав ! - булочку за 9 грн (чи близько того) місяця два тому .
І ми йдемо до 21 або 22 грн за доллар - можете запостити це наступна ціль
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... ні!
- наступна ціль у мене в підпису!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:38
yama
... а з іншими пунктами - теж погоджуєтесь?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 19 вер, 2019 08:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В продолжении вчерашнего разговора - стат. данные по ВВП за 2 кваратал 2019:
темпы роста ВВП (год/год) + 4.6%
Основные компоненты:
Потребление дом.хозяйств +12% год к году
Государственное потребление -6.4%
Инвестиции +3%
Експорт +4.4%
Импорт +9.1%
Все данные в ценах 2010 года (т.е. реальные а не номиналы).
PS. Оно и не удивительно, что "взорвались" потреб ожидания.
Додано: Чет 19 вер, 2019 08:48
еще один гвоздь в крышку https://apnews.com/1abc45b17363410a89ee6ed01634c8da и срок выбрали до конца января 2020г. Начало года будет насыщенным.Однозначно идем на курс 20 и ниже ...
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 19 вер, 2019 09:00
Какая взаимосвязь между курсом 20 и строительством ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 19 вер, 2019 09:05
... за крок до перевороту думок ©
... і то, коли робив підпис, то давав фору Зе!
- бо, можливо, вже до кінця ЦЬОГО РОКУ буде припинення/зупинити!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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