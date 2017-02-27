Юлия Дроговоз30 мин.Некоторые новости из Комитета:По 1053-1:1. Остается кэшбек (Спасибо! Ілля Несходовський, Oleg Getman, Александр Громыко - вашими усилиями, что называется, в тихом "экспертном" кругу в маленьких кулуарных рабочих группах). Правда, увеличен порог покупки - до 850 грн. То есть охотники за компенсацией из бюджета могут начинать подавать жалобы при стоимости товаров по чеку свыше 850 грн.2. Немного снижены штрафы за отсутствие чека и другие штрафы, но зато количество видов штрафов не только не уменьшилось, но и наоборот, увеличилось (контрольные ленты, КОРО, отсутствие программирования товара и прочую гадость сохраняется), и добавляются новые виды штрафов - которые на самом деле старые, и от которых бизнесу удалось отбиться при "ужасно страшных" попередниках (респект Ніна Южаніна, Oksana Prodan и другим депутатам, поддержавшим в предыдущем созыве исключение этой нормы из Закона Украины № 265).ВНИМАНИЕ! - благодаря правке н.д. от Слуги народа (естественно) Диденко Юлии Александровне (регистр. карта № 256) возвращается учет товаров и штраф за РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ НЕ УЧТЕНЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ - 200 % стоимости товара по ценам реализации. Это требование не распространяется на ФОП на едином налоге - неплательщиков НДС, кроме тех, кто занимается реализацией лекарственных средств, изделий медназначения, изделий из драгметаллов, технически сложных бытовых товаров.Комитет поддержал правку народного депутата. Информация о народном депутате:Уменьшение штрафов сопровождается переходным периодом: до 1 октября 2020 г. - штрафы за невыдачу чека 10-50 % стоимости товара, после этой даты - 100-150%.Это кратко. Остальные сюрпризы впереди.Отдельное "спасибо" Офіс Президента України, Володимир Зеленський за то, что проигнорировали малый бизнес и наплевали на его требования.