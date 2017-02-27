sinus написав:Скільки там нарахували доларів під матрацами у населення? Може почнемо челлендж -"зробимо їх разом" або "здай сьогодні всі свої долари-завтра відкупи в 2 раза дешевше"?
... а смисл їх тримати, якщо швидше за все, до наступної осені 27 можемо НЕ помацяти?! - ну я ще свої, напевно, перекладу на рік(правда, спочатку на грудень, а вже тоді... ) - так сказати для диверсифікації, бо маю 30% портфелю..... - хоч, можливо, не всі перекладу... - а от що робити тим, хто на 99% в долярі???! (по курсу 26-27) - це ж ніякої валер'янки, чи бухла не вистачить, щоб дах не поїхав!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:... а смисл їх тримати, якщо швидше за все, до наступної осені 27 можемо НЕ помацяти?! - ну я ще свої, напевно, перекладу на рік(правда, спочатку на грудень, а вже тоді... ) - так сказати для диверсифікації, бо маю 30% портфелю..... - хоч, можливо, не всі перекладу... - а от що робити тим, хто на 99% в долярі???! (по курсу 26-27) - це ж ніякої валер'янки, чи бухла не вистачить, щоб дах не поїхав!
А Ви хочете заробити на валюті - чи зберегти на майбутнє ? Відповідь на це питання і визначить все ... Плюс горизонт майбутнього - 2 роки , чи 5 , чи 10 - суттєва різниця
sinus написав:Скільки там нарахували доларів під матрацами у населення? Може почнемо челлендж -"зробимо їх разом" або "здай сьогодні всі свої долари-завтра відкупи в 2 раза дешевше"?
... а смисл їх тримати, якщо швидше за все, до наступної осені 27 можемо НЕ помацяти?! - ну я ще свої, напевно, перекладу на рік(правда, спочатку на грудень, а вже тоді... ) - так сказати для диверсифікації, бо маю 30% портфелю..... - хоч, можливо, не всі перекладу... - а от що робити тим, хто на 99% в долярі???! (по курсу 26-27) - це ж ніякої валер'янки, чи бухла не вистачить, щоб дах не поїхав!
В більшості моіх знайомих долар по 5 і 8. ))) Плюс відсотки. Правда для експортерів і ІТ це напряжно, хоча ІТ в грн переводять часто тільки на поточні потреби.
Юлия Дроговоз 30 мин. Некоторые новости из Комитета:
По 1053-1: 1. Остается кэшбек (Спасибо! Ілля Несходовський, Oleg Getman, Александр Громыко - вашими усилиями, что называется, в тихом "экспертном" кругу в маленьких кулуарных рабочих группах). Правда, увеличен порог покупки - до 850 грн. То есть охотники за компенсацией из бюджета могут начинать подавать жалобы при стоимости товаров по чеку свыше 850 грн.
2. Немного снижены штрафы за отсутствие чека и другие штрафы, но зато количество видов штрафов не только не уменьшилось, но и наоборот, увеличилось (контрольные ленты, КОРО, отсутствие программирования товара и прочую гадость сохраняется), и добавляются новые виды штрафов - которые на самом деле старые, и от которых бизнесу удалось отбиться при "ужасно страшных" попередниках (респект Ніна Южаніна, Oksana Prodan и другим депутатам, поддержавшим в предыдущем созыве исключение этой нормы из Закона Украины № 265).
ВНИМАНИЕ! - благодаря правке н.д. от Слуги народа (естественно) Диденко Юлии Александровне (регистр. карта № 256) возвращается учет товаров и штраф за РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ НЕ УЧТЕНЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ - 200 % стоимости товара по ценам реализации. Это требование не распространяется на ФОП на едином налоге - неплательщиков НДС, кроме тех, кто занимается реализацией лекарственных средств, изделий медназначения, изделий из драгметаллов, технически сложных бытовых товаров. Комитет поддержал правку народного депутата. Информация о народном депутате: https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21036
Уменьшение штрафов сопровождается переходным периодом: до 1 октября 2020 г. - штрафы за невыдачу чека 10-50 % стоимости товара, после этой даты - 100-150%.
Это кратко. Остальные сюрпризы впереди.
Отдельное "спасибо" Офіс Президента України, Володимир Зеленський за то, что проигнорировали малый бизнес и наплевали на его требования.
Долярчик Лікарства, а більше алкоголь були, коли рушили з рівня 8, а потім почали сипатись банки. А зараз просто душевний спокій, спостерігаю з паркану, бо не знаєш яке "покращення" придумає Зе і Ко команда, а тому краще в банках не світитись сумами ітд.
zzzzzz, конечно порядок в ФОПах наводить нужно. Но можно было бы по-умолчанию установить а-ля офшорную ставку. Ну и штрафы по прогрессивной ставке. Чтоб не сильно больно было тем, кто только учится. Но и не стимулировало нарушителей. Каждый следующий штраф умножается на 2, например.
Но почему не трогают пользователей офшорных схем? Продают-покупают заводы-пароходы за миллионы баксов и более, и не платят в бюджет "ни копья"! Даже заросшие мохом ТЦ в райцентрах переписывают с офшора на офшор, без налогов. Что говорить о более жирных объектах?
А с пересичных планируют снимать шкуру.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин