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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2122212321242125

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 79
Не нижче 24.50
54%
43
24.25 - 24.49
10%
8
24.00 - 24.24
14%
11
23.75 - 23.99
5%
4
23.50 - 23.74
5%
4
23.25 - 23.49
3%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
8%
6
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скільки там нарахували доларів під матрацами у населення?
Може почнемо челлендж -"зробимо їх разом" або "здай сьогодні всі свої долари-завтра відкупи в 2 раза дешевше"? :)
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:24

  sinus написав:Скільки там нарахували доларів під матрацами у населення?
Може почнемо челлендж -"зробимо їх разом"


А если матраца нет )))
Конец эпохи бедности /c/
Бомж, поедающий устрицы, поливая их лимонным соком.

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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:35

... стратегічний стратег©®™)))

  sinus написав:Скільки там нарахували доларів під матрацами у населення?
Може почнемо челлендж -"зробимо їх разом" або "здай сьогодні всі свої долари-завтра відкупи в 2 раза дешевше"? :)

... а смисл їх тримати, якщо швидше за все, до наступної осені 27 можемо НЕ помацяти?!
- ну я ще свої, напевно, перекладу на рік(правда, спочатку на грудень, а вже тоді... ) - так сказати для диверсифікації, бо маю 30% портфелю..... - хоч, можливо, не всі перекладу... :roll:
- а от що робити тим, хто на 99% в долярі???! :shock: (по курсу 26-27) :?:
- це ж ніякої валер'янки, чи бухла не вистачить, щоб дах не поїхав! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:38

  Долярчик написав:... а смисл їх тримати, якщо швидше за все, до наступної осені 27 можемо НЕ помацяти?!
- ну я ще свої, напевно, перекладу на рік(правда, спочатку на грудень, а вже тоді... ) - так сказати для диверсифікації, бо маю 30% портфелю..... - хоч, можливо, не всі перекладу... :roll:
- а от що робити тим, хто на 99% в долярі???! :shock: (по курсу 26-27) :?:
- це ж ніякої валер'янки, чи бухла не вистачить, щоб дах не поїхав! :mrgreen:

А Ви хочете заробити на валюті - чи зберегти на майбутнє ?
Відповідь на це питання і визначить все ... Плюс горизонт майбутнього - 2 роки , чи 5 , чи 10 - суттєва різниця
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:53

  Долярчик написав:
  sinus написав:Скільки там нарахували доларів під матрацами у населення?
Може почнемо челлендж -"зробимо їх разом" або "здай сьогодні всі свої долари-завтра відкупи в 2 раза дешевше"? :)

... а смисл їх тримати, якщо швидше за все, до наступної осені 27 можемо НЕ помацяти?!
- ну я ще свої, напевно, перекладу на рік(правда, спочатку на грудень, а вже тоді... ) - так сказати для диверсифікації, бо маю 30% портфелю..... - хоч, можливо, не всі перекладу... :roll:
- а от що робити тим, хто на 99% в долярі???! :shock: (по курсу 26-27) :?:
- це ж ніякої валер'янки, чи бухла не вистачить, щоб дах не поїхав! :mrgreen:

В більшості моіх знайомих долар по 5 і 8. )))
Плюс відсотки.
Правда для експортерів і ІТ це напряжно, хоча ІТ в грн переводять часто тільки на поточні потреби.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:55

  zzzzzz написав:Какая взаимосвязь между курсом 20 и строительством ?

наверное такая же,как между прекращением транзита и курсом

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:19

Юлия Дроговоз
30 мин.
Некоторые новости из Комитета:

По 1053-1:
1. Остается кэшбек (Спасибо! Ілля Несходовський, Oleg Getman, Александр Громыко - вашими усилиями, что называется, в тихом "экспертном" кругу в маленьких кулуарных рабочих группах). Правда, увеличен порог покупки - до 850 грн. То есть охотники за компенсацией из бюджета могут начинать подавать жалобы при стоимости товаров по чеку свыше 850 грн.

2. Немного снижены штрафы за отсутствие чека и другие штрафы, но зато количество видов штрафов не только не уменьшилось, но и наоборот, увеличилось (контрольные ленты, КОРО, отсутствие программирования товара и прочую гадость сохраняется), и добавляются новые виды штрафов - которые на самом деле старые, и от которых бизнесу удалось отбиться при "ужасно страшных" попередниках (респект Ніна Южаніна, Oksana Prodan и другим депутатам, поддержавшим в предыдущем созыве исключение этой нормы из Закона Украины № 265).

ВНИМАНИЕ! - благодаря правке н.д. от Слуги народа (естественно) Диденко Юлии Александровне (регистр. карта № 256) возвращается учет товаров и штраф за РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ НЕ УЧТЕНЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ - 200 % стоимости товара по ценам реализации. Это требование не распространяется на ФОП на едином налоге - неплательщиков НДС, кроме тех, кто занимается реализацией лекарственных средств, изделий медназначения, изделий из драгметаллов, технически сложных бытовых товаров.
Комитет поддержал правку народного депутата. Информация о народном депутате: https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21036

Уменьшение штрафов сопровождается переходным периодом: до 1 октября 2020 г. - штрафы за невыдачу чека 10-50 % стоимости товара, после этой даты - 100-150%.

Это кратко. Остальные сюрпризы впереди.

Отдельное "спасибо" Офіс Президента України, Володимир Зеленський за то, что проигнорировали малый бизнес и наплевали на его требования.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:27

НБУ вчера был скромный, купил всего 20
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:28

Долярчик
Лікарства, а більше алкоголь були, коли рушили з рівня 8, а потім почали сипатись банки.
А зараз просто душевний спокій, спостерігаю з паркану, бо не знаєш яке "покращення" придумає Зе і Ко команда, а тому краще в банках не світитись сумами ітд. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:34

zzzzzz, конечно порядок в ФОПах наводить нужно.
Но можно было бы по-умолчанию установить а-ля офшорную ставку.
Ну и штрафы по прогрессивной ставке. Чтоб не сильно больно было тем, кто только учится. Но и не стимулировало нарушителей. Каждый следующий штраф умножается на 2, например.

Но почему не трогают пользователей офшорных схем? Продают-покупают заводы-пароходы за миллионы баксов и более, и не платят в бюджет "ни копья"! Даже заросшие мохом ТЦ в райцентрах переписывают с офшора на офшор, без налогов. Что говорить о более жирных объектах?

А с пересичных планируют снимать шкуру.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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