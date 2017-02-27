Вкладчик1234 написав:Но почему не трогают пользователей офшорных схем? Продают-покупают заводы-пароходы за миллионы баксов и более, и не платят в бюджет "ни копья"! Даже заросшие мохом ТЦ в райцентрах переписывают с офшора на офшор, без налогов. Что говорить о более жирных объектах?
lrs7719 написав:..... Потреблять, потреблять и ещё раз - потреблять!
Хороший лозунг. Особенно, если из повторяющихся слов убрать первые 5 букв.
Для чого стільки сарказму. Більше споживати - це чудово для економіки країни. Але було б краще якби ми вміли все виробляти і це споживання було в основному внутрішнє. Ці споживчі настрої налаштовані на велику частину імпортних товарів, що знову ж таки не додає таких суттєвих бонусів нашим виробникам і ВВП + створює перекоси по сальдо торгівлі. ................... Інша річ, що рано чи пізно нахом'ячена гривня закінчиться або прийдеться гасити кредити які зараз відкрились на покупку цих товарів тривалого користування. .................. Але я відхилився від думки. Підсумую. Ріст споживчих настроїв - то є добре, а не зле. ...
Вы сами ответили на вопрос "Для чого стільки сарказму". Мы сами создаём предпосылки для будущего кризиса и следующей девальвации. Ну а с тем, что "Ріст споживчих настроїв - то є добре" спорить не приходится, согласен. Просто оснований пока маловато.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 19.09.2019 грн за 100 доларів США 2461.94 Гривна укрепилась на 6 копеек. Торги проходят еще спокойнее, чем вчера. Открылись расширением спреда вниз, сохранив офера открытия. Вскоре, еще без оборотов, опутились на 1-2 копейки. С началом около 11 активной фазы торгов просели еще на 2-3 копейки и стабилизировались. Вчерашняя покупка НБУ 20 млн. примерно соответствует спокойному течению вчерашних торгов. Основным драйвером небольшого сокращения коррсчетов стала уплата налогов.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 17.09.2019 Усього, млн дол. США 306.6 Во вторник обороты оказались неожиданно скромными, особенно на фоне оборотистых пятницы и понедельника.
Yuri_61 написав:ось скоро па 27 побачимо (скоро це наступні 2 роки)
... ну, то не краще потримати на гривнедепо хоч рік? - а вже тоді, якщо буде відчуття наближення чорних леблядів - відкупитись?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Сибарит написав:19.09.2019 грн за 100 доларів США 2461.94 Гривна укрепилась на 6 копеек.
- свято #самакрасивої - триває!
.... а часом, не сьогодні ж то нам борги ВЕЛИКІ гасити?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
kharkov_val написав:zРадио надо учитывать что у нас есть несколько подушек безопасности на сейчас: 1 Гастербайтеры с миллиардными потоками валюты в страну 2 Экспортеры сельхозпродукции 3 Спекулятивный капитал заходящий в ОВГЗ в перспективе масштабная приватизация и открытия рынка земли, полное замораживание конфликта на Донбассе. На счет потребления- инфляция таргетируется. С мировым финансовым кризисом что-то не то, я лично жду его 2 года, а его все нет.
а чём спор? у меня средний курс бакса, купленый с сенятбря 2015 года вышел по курсу 25,3 да пусть теперь хоть па 16 грн бакс, значит багаче все будем! и скоро пенсиями и зарплатами за 5 лет компенсируем убытки в баксе, который мы купили с 2014 по июль 2019 Багаче станем за счёт крепкой гривны и очень скоро (ну пусть лет пять понадобится)