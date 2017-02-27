Realist написав:

ЛАД написав: lrs7719 написав: .....

Потреблять, потреблять и ещё раз - потреблять! .....Потреблять, потреблять и ещё раз - потреблять!

Хороший лозунг.

Особенно, если из повторяющихся слов убрать первые 5 букв. Хороший лозунг.Особенно, если из повторяющихся слов убрать первые 5 букв.

було б краще якби ми вміли все виробляти і це споживання було в основному внутрішнє.

Ці споживчі настрої налаштовані на велику частину імпортних товарів, що знову ж таки не додає таких суттєвих бонусів нашим виробникам і ВВП + створює перекоси по сальдо торгівлі.

Для чого стільки сарказму.Більше споживати - це чудово для економіки країни. Але...................Інша річ, що рано чи пізно нахом'ячена гривня закінчиться або прийдеться гасити кредити які зараз відкрились на покупку цих товарів тривалого користування...................Але я відхилився від думки. Підсумую. Ріст споживчих настроїв - то є добре, а не зле....