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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2124212521262127

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 79
Не нижче 24.50
54%
43
24.25 - 24.49
10%
8
24.00 - 24.24
14%
11
23.75 - 23.99
5%
4
23.50 - 23.74
5%
4
23.25 - 23.49
3%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
8%
6
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Днепр , неформал , 24,58/24,68. :shock:
Походу, какой то спецплан по загону в гривну а потом жестокая стрижка с кусками кожи.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:02

  zzzzzz написав:НБУ вчера был скромный, купил всего 20


Зато сегодня уже больше 50-и.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поддержу однозначно, загон 100%, цель массовый сброс зелени, патаму шта будет только дешеветь и затем свечой на 27-28. Ну время покажет, для тех кто в зелени, я к ним тоже отношусь, в нашей экономике глобально ничего не изменилось за последние три месяца, сидеть и ждать, другого выхода пока нет. Не думаю что большинство слилось в последние пики по 27. Все сидят в валюте,ну большая часть точно и не признаются
portoz
 
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