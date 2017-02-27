Днепр , неформал , 24,58/24,68.
Походу, какой то спецплан по загону в гривну а потом жестокая стрижка с кусками кожи.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Днепр , неформал , 24,58/24,68.
Походу, какой то спецплан по загону в гривну а потом жестокая стрижка с кусками кожи.
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:02
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поддержу однозначно, загон 100%, цель массовый сброс зелени, патаму шта будет только дешеветь и затем свечой на 27-28. Ну время покажет, для тех кто в зелени, я к ним тоже отношусь, в нашей экономике глобально ничего не изменилось за последние три месяца, сидеть и ждать, другого выхода пока нет. Не думаю что большинство слилось в последние пики по 27. Все сидят в валюте,ну большая часть точно и не признаются
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