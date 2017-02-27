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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2125212621272128>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 80
Не нижче 24.50
54%
43
24.25 - 24.49
10%
8
24.00 - 24.24
14%
11
23.75 - 23.99
5%
4
23.50 - 23.74
6%
5
23.25 - 23.49
3%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
8%
6
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Днепр , неформал , 24,58/24,68. :shock:
Походу, какой то спецплан по загону в гривну а потом жестокая стрижка с кусками кожи.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:02

  zzzzzz написав:НБУ вчера был скромный, купил всего 20


Зато сегодня уже больше 50-и.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поддержу однозначно, загон 100%, цель массовый сброс зелени, патаму шта будет только дешеветь и затем свечой на 27-28. Ну время покажет, для тех кто в зелени, я к ним тоже отношусь, в нашей экономике глобально ничего не изменилось за последние три месяца, сидеть и ждать, другого выхода пока нет. Не думаю что большинство слилось в последние пики по 27. Все сидят в валюте,ну большая часть точно и не признаются
portoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:09

Зеленский предложил провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли в Украине, поскольку этот вопрос является очень чувствительным.

После этого президент передал слово премьер-министру Алексею Гончаруку, который сообщил, что Кабинет министров предлагает разрешить куплю-продажу земли с 1 октября 2020 года.

«Та модель, которую предлагаем мы, предполагает открытие рынка земли с 1 октября следующего года», - сказал он.

По словам премьера, до конца года необходимо прописать все механизмы купли-продажи земли, в частности, норму о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами. :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:13

  portoz написав:Поддержу однозначно, загон 100%, цель массовый сброс зелени, патаму шта будет только дешеветь и затем свечой на 27-28. Ну время покажет, для тех кто в зелени, я к ним тоже отношусь, в нашей экономике глобально ничего не изменилось за последние три месяца, сидеть и ждать, другого выхода пока нет. Не думаю что большинство слилось в последние пики по 27. Все сидят в валюте,ну большая часть точно и не признаются

А чего нам стесняться? Чай не в тугриках монгольских или зимбабвийских сидим. Доллар - он и в Африке доллар. Даже со всеми этими разговорами "будет па15". Потихоньку прикупаем по возможности за "самую крепкую в мире гривну". 8) Экономику ведь не обманешь этими махинациями с искусственным гривнеукрепляжом! Если всё трещит по швам ударными темпами, то умные люди просто используют удачный момент купить нужный актив подешевле. Полчаса назад купил еще "гамбургер" по 24.70, и абсолютно об этом не жалею!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:18

  zzzzzz написав:норму о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами. :mrgreen:

В принципе правильная норма (если ее не извратят в процедуре реализации).
В ситуации, когда огромное количество клаптиков земли (наделов) обрабатывается одним арендатором, по-другому и не будет. Ну не продаст же собственник свой гектар стороннему покупателю, когда все участки вокруг куплены предыдущим арендатором.
Тут самое сложное - описать процедуру и механизм.
И вот именно здесь, боюсь, всех и нажухают. как с тем же сквиз-аутом с акциями (идея в принципе верная, а вот реализация - жуть).
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:29

Dimar
Еще можно ваучеры вспомнить :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:29

  zzzzzz написав:
  Яша написав:еще один гвоздь в крышку https://apnews.com/1abc45b17363410a89ee6ed01634c8da и срок выбрали до конца января 2020г. Начало года будет насыщенным.Однозначно идем на курс 20 и ниже ...

*Відправлено з Чату

Какая взаимосвязь между курсом 20 и строительством ?

Недавнее решение европейского суда по OPAL уменьшало шансы сценария "Газпром полностью отказывается от транзита газа через территорию Украины", т.к. образовывался избыток газа, по некоторым оценкам 12.5 млрд. куб. м. в год, который нельзя передать через NordStream. (https://korrespondent.net/business/econ ... ia-ukrayny ) Достройка болгарской ветки TurkStream до 1-го января призвана вернуть возможность полного отказа от транзита через Украину для Газпрома. Т.е. шансы что Украина потеряет 3млрд долл США от транзита в 2020 году - растут. А это по объёму сравнимо со всеми ОВГЗ нерезидентов. Курс 20 в 2020 при этом выглядит всё менее и менее вероятным, just IMHO. С другой стороны, в этом году Украна получит дополнительный доход от транзита газа (миллионов 200?), дополнительное давление на доллар вниз до конца года. Потециал для качелей в конце осени-начале зимы растёт?
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:12

Охрименко говорил что Нафтогаз будет выходить , и будет девальвация. Но говорят что он уже выходил и весь газ купил.


Есть ли инфа? Будет ли ещё выходить Нафтогаз?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  portoz написав:Поддержу однозначно, загон 100%, цель массовый сброс зелени, патаму шта будет только дешеветь и затем свечой на 27-28.


По традиции, как только пойдут разговоры про индекс БигМака, нужно будет пристёгиваться))
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