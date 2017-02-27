Днепр , неформал , 24,58/24,68.
Походу, какой то спецплан по загону в гривну а потом жестокая стрижка с кусками кожи.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Днепр , неформал , 24,58/24,68.
Походу, какой то спецплан по загону в гривну а потом жестокая стрижка с кусками кожи.
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:02
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поддержу однозначно, загон 100%, цель массовый сброс зелени, патаму шта будет только дешеветь и затем свечой на 27-28. Ну время покажет, для тех кто в зелени, я к ним тоже отношусь, в нашей экономике глобально ничего не изменилось за последние три месяца, сидеть и ждать, другого выхода пока нет. Не думаю что большинство слилось в последние пики по 27. Все сидят в валюте,ну большая часть точно и не признаются
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:09
Живите своим умом!
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:13
А чего нам стесняться? Чай не в тугриках монгольских или зимбабвийских сидим. Доллар - он и в Африке доллар. Даже со всеми этими разговорами "будет па15". Потихоньку прикупаем по возможности за "самую крепкую в мире гривну". Экономику ведь не обманешь этими махинациями с искусственным гривнеукрепляжом! Если всё трещит по швам ударными темпами, то умные люди просто используют удачный момент купить нужный актив подешевле. Полчаса назад купил еще "гамбургер" по 24.70, и абсолютно об этом не жалею!
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:18
В принципе правильная норма (если ее не извратят в процедуре реализации).
В ситуации, когда огромное количество клаптиков земли (наделов) обрабатывается одним арендатором, по-другому и не будет. Ну не продаст же собственник свой гектар стороннему покупателю, когда все участки вокруг куплены предыдущим арендатором.
Тут самое сложное - описать процедуру и механизм.
И вот именно здесь, боюсь, всех и нажухают. как с тем же сквиз-аутом с акциями (идея в принципе верная, а вот реализация - жуть).
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:29
Недавнее решение европейского суда по OPAL уменьшало шансы сценария "Газпром полностью отказывается от транзита газа через территорию Украины", т.к. образовывался избыток газа, по некоторым оценкам 12.5 млрд. куб. м. в год, который нельзя передать через NordStream. (
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:12
Охрименко говорил что Нафтогаз будет выходить , и будет девальвация. Но говорят что он уже выходил и весь газ купил.
Есть ли инфа? Будет ли ещё выходить Нафтогаз?
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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