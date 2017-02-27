zzzzzz написав:норму о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами.
В принципе правильная норма (если ее не извратят в процедуре реализации). В ситуации, когда огромное количество клаптиков земли (наделов) обрабатывается одним арендатором, по-другому и не будет. Ну не продаст же собственник свой гектар стороннему покупателю, когда все участки вокруг куплены предыдущим арендатором. Тут самое сложное - описать процедуру и механизм. И вот именно здесь, боюсь, всех и нажухают. как с тем же сквиз-аутом с акциями (идея в принципе верная, а вот реализация - жуть).
А мені вже в голові крутиться схема, щось типу, орендатор готовий викупити по 500$ при реальній ціні на момент, для прикладу 3000-5000$) Тільки за 3000-5000 ти не можеш продати, чому, читай пост вище