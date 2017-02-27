Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:22
Dimar написав: zzzzzz написав: норму о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами.
В принципе правильная норма (если ее не извратят в процедуре реализации).
В ситуации, когда огромное количество клаптиков земли (наделов) обрабатывается одним арендатором, по-другому и не будет. Ну не продаст же собственник свой гектар стороннему покупателю, когда все участки вокруг куплены предыдущим арендатором.
Тут самое сложное - описать процедуру и механизм.
И вот именно здесь, боюсь, всех и нажухают. как с тем же сквиз-аутом с акциями (идея в принципе верная, а вот реализация - жуть).
А мені вже в голові крутиться схема, щось типу, орендатор готовий викупити по 500$ при реальній ціні на момент, для прикладу 3000-5000$) Тільки за 3000-5000 ти не можеш продати, чому, читай пост вище
twin
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:33
Этот ревал сделает нас крепче.
Zebra
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:37
dddnipro написав: portoz написав:
Поддержу однозначно, загон 100%, цель массовый сброс зелени, патаму шта будет только дешеветь и затем свечой на 27-28.
По традиции, как только пойдут разговоры про индекс БигМака, нужно будет пристёгиваться))
Был уже 2 месяца назад индекс бигмага
https://24tv.ua/odin_dolar__99_grivni_t ... a_n1179359
- пристегнулись ..лять
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Alex2007
в Чет 19 вер, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:40
proftpd66 написав:Есть ли инфа? Будет ли ещё выходить Нафтогаз?
Практично не буде. Запасів +4млрд порівняно з минулим роком. Він так затарився, що ніяк не може продати авансом куплене в липні-серпні по 5500-5800. У вересні вже неохоче купляє по 5000-))
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stryzhko
в Чет 19 вер, 2019 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:45
Alex2007 написав:
Был уже 2 месяца назад индекс бигмага
Пока не было на "1+1", не считается. "1+1" - наша новая газета Правда и Файненшл Таймс в одном флаконе.
Извините за флуд, больше не буду))
dddnipro
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:46
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:50
dddnipro написав: Alex2007 написав:
Был уже 2 месяца назад индекс бигмага
Пока не было на "1+1", не считается. "1+1" - наша новая газета Правда и Файненшл Таймс в одном флаконе.
Извините за флуд, больше не буду))
Было и на укр.
"ЗЕ-
Financial Times"
https://tsn.ua
/ru/groshi/novyy-indeks-big-maka-pochemu-ukrainskaya-grivna-snova-stala-odnoy-iz-naibolee-nedoocenennyh-valyut-mira-1378680.html
не помогло
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:02
stryzhko написав: proftpd66 написав:Есть ли инфа? Будет ли ещё выходить Нафтогаз?
Практично не буде. Запасів +4млрд порівняно з минулим роком. Він так затарився, що ніяк не може продати авансом куплене в липні-серпні по 5500-5800. У вересні вже неохоче купляє по 5000-))
....
Можливо тому, що грошi скiнчились?
Вот не помню по кредитам Нафтогаза. Летом он взял 1 млрд. под 7+%, но там длинные деньги - на 3 и 5 лет.
Никто не подскажет, есть ли у него долги, кот. надо возвращать в ближайшее время?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:17
stryzhko написав: proftpd66 написав:Есть ли инфа? Будет ли ещё выходить Нафтогаз?
Практично не буде. Запасів +4млрд порівняно з минулим роком. Він так затарився, що ніяк не може продати авансом куплене в липні-серпні по 5500-5800. У вересні вже неохоче купляє по 5000-))
....
Не пишите глупости. Импорт идет по максимуму уже 3 месяца, 60-70 млн м3 в сутки, больше невозможно технически качать.
Поюс еще по 10-15 млн.м3 в сутки закачивают украинские добытчики.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:26
Миняйло идет синхронно с межбанком. Совсем скучно, нет интриги.
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zzzzzz
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