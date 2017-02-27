RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21262127212821292130>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 85
Не нижче 24.50
53%
45
24.25 - 24.49
11%
9
24.00 - 24.24
14%
12
23.75 - 23.99
5%
4
23.50 - 23.74
6%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
8%
7
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:22

  Dimar написав:
  zzzzzz написав:норму о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами. :mrgreen:

В принципе правильная норма (если ее не извратят в процедуре реализации).
В ситуации, когда огромное количество клаптиков земли (наделов) обрабатывается одним арендатором, по-другому и не будет. Ну не продаст же собственник свой гектар стороннему покупателю, когда все участки вокруг куплены предыдущим арендатором.
Тут самое сложное - описать процедуру и механизм.
И вот именно здесь, боюсь, всех и нажухают. как с тем же сквиз-аутом с акциями (идея в принципе верная, а вот реализация - жуть).

А мені вже в голові крутиться схема, щось типу, орендатор готовий викупити по 500$ при реальній ціні на момент, для прикладу 3000-5000$) Тільки за 3000-5000 ти не можеш продати, чому, читай пост вище :mrgreen:
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3055
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Этот ревал сделает нас крепче.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7186
З нами з: 21.09.12
Подякував: 595 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:37

  dddnipro написав:
  portoz написав:Поддержу однозначно, загон 100%, цель массовый сброс зелени, патаму шта будет только дешеветь и затем свечой на 27-28.


По традиции, как только пойдут разговоры про индекс БигМака, нужно будет пристёгиваться))


Был уже 2 месяца назад индекс бигмага

https://24tv.ua/odin_dolar__99_grivni_t ... a_n1179359

- пристегнулись ..лять :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 19 вер, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 11.10.16
Подякував: 797 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 написав:Есть ли инфа? Будет ли ещё выходить Нафтогаз?
Практично не буде. Запасів +4млрд порівняно з минулим роком. Він так затарився, що ніяк не може продати авансом куплене в липні-серпні по 5500-5800. У вересні вже неохоче купляє по 5000-))ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось stryzhko в Чет 19 вер, 2019 13:50, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko
 
Повідомлень: 648
З нами з: 04.10.16
Подякував: 137 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Был уже 2 месяца назад индекс бигмага


Пока не было на "1+1", не считается. "1+1" - наша новая газета Правда и Файненшл Таймс в одном флаконе.
Извините за флуд, больше не буду))
dddnipro
 
Повідомлень: 156
З нами з: 29.11.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:46

  proftpd66 написав:Охрименко говорил

:lol: :lol: :lol:
Dimar
 
Повідомлень: 908
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:50

  dddnipro написав:
  Alex2007 написав:Был уже 2 месяца назад индекс бигмага


Пока не было на "1+1", не считается. "1+1" - наша новая газета Правда и Файненшл Таймс в одном флаконе.
Извините за флуд, больше не буду))


Было и на укр."ЗЕ-Financial Times"
https://tsn.ua/ru/groshi/novyy-indeks-big-maka-pochemu-ukrainskaya-grivna-snova-stala-odnoy-iz-naibolee-nedoocenennyh-valyut-mira-1378680.html

не помогло :D :shock:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 11.10.16
Подякував: 797 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:02

  stryzhko написав:
proftpd66 написав:Есть ли инфа? Будет ли ещё выходить Нафтогаз?
Практично не буде. Запасів +4млрд порівняно з минулим роком. Він так затарився, що ніяк не може продати авансом куплене в липні-серпні по 5500-5800. У вересні вже неохоче купляє по 5000-))
....

Можливо тому, що грошi скiнчились? :)

Вот не помню по кредитам Нафтогаза. Летом он взял 1 млрд. под 7+%, но там длинные деньги - на 3 и 5 лет.
Никто не подскажет, есть ли у него долги, кот. надо возвращать в ближайшее время?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14105
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4257 раз.
Подякували: 3960 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:17

  stryzhko написав:
proftpd66 написав:Есть ли инфа? Будет ли ещё выходить Нафтогаз?
Практично не буде. Запасів +4млрд порівняно з минулим роком. Він так затарився, що ніяк не може продати авансом куплене в липні-серпні по 5500-5800. У вересні вже неохоче купляє по 5000-))
....

Не пишите глупости. Импорт идет по максимуму уже 3 месяца, 60-70 млн м3 в сутки, больше невозможно технически качать.
Поюс еще по 10-15 млн.м3 в сутки закачивают украинские добытчики.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35238
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3423 раз.
Подякували: 7428 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:26

Миняйло идет синхронно с межбанком. Совсем скучно, нет интриги.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35238
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3423 раз.
Подякували: 7428 раз.
 
Профіль
32
7
2
  #<1 ... 21262127212821292130>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 669, 670, 671
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6708 1455139
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 14:07
fefelova
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1571, 1572, 1573
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15728 1880852
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 13:14
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 20, 21, 22
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
214 18767
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 21:37
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.