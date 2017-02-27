Есть боль, сердце кровью обливается видя это все вот это вот.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:32
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:35
ничего, и по твоей улице пройдёт инкассатор
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:37
осталось 5 копеек
с большой вероятностью завтра 50%+ нового опроса проиграют
и это пройдет
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:40
Так же как и прошлый опрос )))
З.Ы. Тот кто будет продавать бакс завтра будет завидовать тому кто продал его сегодня (с)
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:43
Офигеть - "они хотят отобрать у нас нашу прелесть". "они хотят выманить у нас наши баксы". "а потом не продадут (дозу)". Чистая же шиза косит ряды копытных. И это те кто через три страницы лицемерно повторяет - "нам пофиг - бакс он и в африке бакс". В реале - истерика. Клинический случай !
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:48
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........19.09.2019.........20.09.2019
дата розрахунку..........18.09.2019.........19.09.2019
Долар США.................2466,9853..........2461,7559
После полудня гривна укрепилась еще на 0.2 копейки.
Торги проходят еще спокойнее, чем вчера. Открылись расширением спреда вниз, сохранив офера открытия. Вскоре, еще без оборотов, опутились на 1-2 копейки. С началом около 11 активной фазы торгов просели еще на 2-3 копейки и стабилизировались. После 12 была предпринята робкая попытка роста. Приподнялись на копейку, но затем сразу же опустились на 3. После 14-30, уже без оборотов, снизились еще на 3 копейки.
Этот день в истории:
2017 - 2612.64 (-151)
2018 - 2818.20 (-357)
2016 - 2576.70
2015 - 2163.93
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:50
Відсоток працівників з України, які хочуть переїхати до Польщі, збільшився на одну третю у порівнянні з минулим роком.
Це підтвердило друге дослідження "Українці на польському ринку праці: досвід, виклики та перспективи. Звіт EWL", повідомляє "Європейська правда", посилаючись на "Польське радіо".
Дослідження, проведене EWL. S.A, Фундацією підтримки мігрантів на ринку праці "EWL" та Студіями Східної Європи Варшавського університету, показало, що кожен третій працівник з України хоче залишитися в Польщі. Понад 40% з них має вищу та неповну вищу освіту.
Серед аргументів на користь життя у Польщі громадяни України називають вищу якість життя – 66,5%, добрий заробіток та ліпші перспективи для дітей – 46%.
Понад три чверті респондентів, які обмірковують переїзд до Польщі, вважають, що надання їм посвідки на постійне проживання у Польщі вплине на їхнє рішення про переїзд.
Майже дві третини громадян України, які працюють у Польщі, і які обмірковують можливість залишитися у Польщі, планують також перевезти до країни свої сім’ї.
Найчастіше громадяни України приїжджають на заробітки до Польщі на підставі робочої візи – 60%. Однак, у порівнянні з минулорічним дослідженням, на понад 5% збільшилася частка українських працівників, які перебувають у Польщі на підставі безвізового режиму між Україною та ЄС.
Майже 28% респондентів визнали, що стикалися із негативними ситуаціями під час оплати праці та пропозицій роботи, коли справжні умови працевлаштування відрізнялися від заявлених.
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев 24,56
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:53
3:53 страдают эксплуататоры.
Похоже, что кому-то было очень выгодно проводить подобные эксперименты (хотя, зная вышеописанные причины, исход здесь можно было предугадать с самого начала), с целью поддержать и научно обосновать миф о том, что на самом деле всеобщее изобилие и благоденствие не только не нужно, но даже и вредно — очередная попытка манипуляции массовым сознанием с использованием НЛП технологий.
http://новости-мира.ru-an.info/новости/эксперимент-вселенная-25-был-объяснён-неправильно/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поки йдемо по рівнях про які згадував, добираємось до 24,50 так як від 24,70 відскоку майже не було, можемо від 24,50 скоректуватись, якщо ні наступний 24,20
|