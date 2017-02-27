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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2127212821292130>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 83
Не нижче 24.50
54%
45
24.25 - 24.49
10%
8
24.00 - 24.24
14%
12
23.75 - 23.99
5%
4
23.50 - 23.74
6%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
7%
6
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:32

  zzzzzz написав:Миняйло идет синхронно с межбанком. Совсем скучно, нет интриги.

Есть боль, сердце кровью обливается видя это все вот это вот.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:35

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Миняйло идет синхронно с межбанком. Совсем скучно, нет интриги.

Есть боль, сердце кровью обливается видя это все вот это вот.

ничего, и по твоей улице пройдёт инкассатор
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:37

  Yuri_T написав:
  Zebra написав:Есть боль, сердце кровью обливается видя это все вот это вот.

ничего, и по твоей улице пройдёт инкассатор

осталось 5 копеек
с большой вероятностью завтра 50%+ нового опроса проиграют
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:40

  ЧИА написав:
  Yuri_T написав:
  Zebra написав:Есть боль, сердце кровью обливается видя это все вот это вот.

ничего, и по твоей улице пройдёт инкассатор

осталось 5 копеек
с большой вероятностью завтра 50%+ нового опроса проиграют

Так же как и прошлый опрос )))
З.Ы. Тот кто будет продавать бакс завтра будет завидовать тому кто продал его сегодня (с) :mrgreen:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:43

  portoz написав:Поддержу однозначно, загон 100%, цель массовый сброс зелени


:mrgreen: Офигеть - "они хотят отобрать у нас нашу прелесть". "они хотят выманить у нас наши баксы". "а потом не продадут (дозу)". Чистая же шиза косит ряды копытных. И это те кто через три страницы лицемерно повторяет - "нам пофиг - бакс он и в африке бакс". В реале - истерика. Клинический случай !
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:48

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........19.09.2019.........20.09.2019
дата розрахунку..........18.09.2019.........19.09.2019
Долар США.................2466,9853..........2461,7559
После полудня гривна укрепилась еще на 0.2 копейки.
Торги проходят еще спокойнее, чем вчера. Открылись расширением спреда вниз, сохранив офера открытия. Вскоре, еще без оборотов, опутились на 1-2 копейки. С началом около 11 активной фазы торгов просели еще на 2-3 копейки и стабилизировались. После 12 была предпринята робкая попытка роста. Приподнялись на копейку, но затем сразу же опустились на 3. После 14-30, уже без оборотов, снизились еще на 3 копейки.

Этот день в истории:
2017 - 2612.64 (-151)
2018 - 2818.20 (-357)

2016 - 2576.70
2015 - 2163.93
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:50

Відсоток працівників з України, які хочуть переїхати до Польщі, збільшився на одну третю у порівнянні з минулим роком.

Це підтвердило друге дослідження "Українці на польському ринку праці: досвід, виклики та перспективи. Звіт EWL", повідомляє "Європейська правда", посилаючись на "Польське радіо".

Дослідження, проведене EWL. S.A, Фундацією підтримки мігрантів на ринку праці "EWL" та Студіями Східної Європи Варшавського університету, показало, що кожен третій працівник з України хоче залишитися в Польщі. Понад 40% з них має вищу та неповну вищу освіту.
Серед аргументів на користь життя у Польщі громадяни України називають вищу якість життя – 66,5%, добрий заробіток та ліпші перспективи для дітей – 46%.

Понад три чверті респондентів, які обмірковують переїзд до Польщі, вважають, що надання їм посвідки на постійне проживання у Польщі вплине на їхнє рішення про переїзд.

Майже дві третини громадян України, які працюють у Польщі, і які обмірковують можливість залишитися у Польщі, планують також перевезти до країни свої сім’ї.

Найчастіше громадяни України приїжджають на заробітки до Польщі на підставі робочої візи – 60%. Однак, у порівнянні з минулорічним дослідженням, на понад 5% збільшилася частка українських працівників, які перебувають у Польщі на підставі безвізового режиму між Україною та ЄС.

Майже 28% респондентів визнали, що стикалися із негативними ситуаціями під час оплати праці та пропозицій роботи, коли справжні умови працевлаштування відрізнялися від заявлених.
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Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:53

  Surfer написав:
  portoz написав:Поддержу однозначно, загон 100%, цель массовый сброс зелени


:mrgreen: Офигеть - "они хотят отобрать у нас нашу прелесть". "они хотят выманить у нас наши баксы". "а потом не продадут (дозу)". Чистая же шиза косит ряды копытных. И это те кто через три страницы лицемерно повторяет - "нам пофиг - бакс он и в африке бакс". В реале - истерика. Клинический случай !

3:53 страдают эксплуататоры.
Похоже, что кому-то было очень выгодно проводить подобные эксперименты (хотя, зная вышеописанные причины, исход здесь можно было предугадать с самого начала), с целью поддержать и научно обосновать миф о том, что на самом деле всеобщее изобилие и благоденствие не только не нужно, но даже и вредно — очередная попытка манипуляции массовым сознанием с использованием НЛП технологий.

http://новости-мира.ru-an.info/новости/эксперимент-вселенная-25-был-объяснён-неправильно/
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поки йдемо по рівнях про які згадував, добираємось до 24,50 так як від 24,70 відскоку майже не було, можемо від 24,50 скоректуватись, якщо ні наступний 24,20
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