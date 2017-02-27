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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:10
Investor_33 написав:
Так же как и прошлый опрос )))
З.Ы. Тот кто будет продавать бакс завтра будет завидовать тому кто продал его сегодня (с)
27,0 - (хором) "заправлены в планшеты, космические карты ..", осенью летим на пийсят !
26,5 - "Это Дно !"
26,2 - а нам все равно бакс он и в африке бакс, "они хотят украсть нашу прелесть"
26,0 - "глупцы, скупайтесь" и глупцы скупались
25,7 - "Аййй, где здесь на вашей ракете катапульта ?!!"
25,6 - не катапультировавшиеся "жизнь - боль".
"Н-Нахлобученные" - сдается это была комедия (ц)
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:16
Yuri_61
Ну це як сказати, за Ауді при курсі 28 просили 15$, так і зараз при 25 просять 15$
Але, якщо мова здати на поїсти, то таки так, менше буде))
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:23
я смотрю тут некоторые ярые гривнепатриоты слишком радуются. Радуйтесь.
Вам в этом году просто очень крупно повезло - и такое бывает.
Если б была государственная необходимость еще осенью-зимой того года на "военном положении" например запросто (даже без особой реальной причины) могли заскочить далеко за 30. И откуп по 28 бы сейчас - казался мегасчастьем . И кто был бы н-нахлобученным? - Так что все очень относительно. И еще скажите что вы еще полгода назад знали точно "инфа 100%" что курс сейчас будет таким каким он сейчас есть - ага, да, да (ну если конечно не крупный инсайдер, что врядли).
Умный тихо да воспользуется тем что ему сейчас дают такую возможность .....
А пресловутый глупец будет писать кипятком и останется с гривной дальше сидеть, ждать 16 или 9.9.
П,С, А мегаперемен, оправдывающих такой курс (и тем более ниже) нет и не будет. Точнее сказать вероятность очень небольшая, так как даже стратегической смены власти и курса развития страны по сути и не произошло - обычная ротация + плюс новые молодые лица, от которых мало что зависит.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Чет 19 вер, 2019 15:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:34
zzzzzz написав:
Не пишите глупости. Импорт идет по максимуму уже 3 месяца, 60-70 млн м3 в сутки, больше невозможно технически качать. Поюс еще по 10-15 млн.м3 в сутки закачивают украинские добытчики.
это да :( 2021год - Украина по реверсу продаёт газ кацапам и бульбашам и становится основным спонсором МВФ, США становятся 25 областью Украины :)*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:47
Surfer написав:
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:51
"Нафтогаз" законтрактував у міжнародного трейдера майже 450 млн куб. м газу з постачанням в I кв. 2020 рокуІнтерфакс-Україна 17.09.2019
zzzzzz написав: stryzhko написав:
proftpd66 написав:Есть ли инфа? Будет ли ещё выходить Нафтогаз?
Практично не буде. Запасів +4млрд порівняно з минулим роком. Він так затарився, що ніяк не може продати авансом куплене в липні-серпні по 5500-5800. У вересні вже неохоче купляє по 5000-))
....
Не пишите глупости. Импорт идет по максимуму уже 3 месяца, 60-70 млн м3 в сутки, больше невозможно технически качать.
Поюс еще по 10-15 млн.м3 в сутки закачивают украинские добытчики.
НАК "Нафтогаз України" уклала угоду з великим міжнародним трейдером на гарантоване фізичне постачання майже 450 млн куб. м газу в першому кварталі 2020 року, повідомила прес-служба компанії.
"Завдяки розвиненості європейського ринку газу і незважаючи на ризики переривання транзиту газу Росією взимку, ми вже сьогодні законтрактували необхідні нам обсяги з фізичним постачанням в першому кварталі наступного року", - зазначив директор інтегрованого газового бізнесу НАК Андрій Фаворов.
За його словами, компанія виконала якісну підготовку до опалювального сезону, закачавши додаткові обсяги газу до сховищ, підготувавши систему до роботи без транзиту та законтрактувавши незалежні від дій "Газпрому" фізичні постачання газу,
"Нафтогаз" розглядає ще кілька пропозицій європейських трейдерів щодо постачань газу після нового року й скористається ними в разі комерційної доцільності.
"Це дає змогу нам бути впевненими в тому, що взимку в Україні буде тепло, щоб не робили наші північні колеги", - резюмував Фаворов.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:51
вообщем 24 скоро( эх...
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:57
А что вангуют гривне специалисты по техническому анализу?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:58
zzzzzz написав:
Миняйло идет синхронно с межбанком. Совсем скучно, нет интриги.
во вторник пятилетки анлим... можем пробить 24,не удивлюсь*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:59
Yuri_61 написав:
когда же закончится этот беспредел?!
доларовая заначка теряет свою привлекательность с каждым днём через крепнущую гривну
Меня всегда поражали люди с таким подходом к своим сбережениям. Вы же все доллары наверняка покупали не по 27-28, когда начали формировать заначку? Небось брали еще "па 8", если вообще не по 5. Заначка-то не за последние полгода образовалась... Тогда к чему эти слёзы и заламывания рук? Просто возьмите и посчитайте средний курс покупки своей заначки. Наверняка он будет гораздо ниже даже 20! Почему-то при росте курса выше средней точки покупок криков и стонов не было. А тут на 2 грн. курс упал - и уже многие в петлю собрались лезть. Странные люди... Сбережения же не прямо завтра расходовать будете. Так к чему эти визги? Подкупайте понемногу себе на старость, пока дают сладкий курс. Банкет гривны не бесконечен, уже 100 раз пояснял на пальцах.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Чет 19 вер, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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