Додано: Чет 19 вер, 2019 15:23

я смотрю тут некоторые ярые гривнепатриоты слишком радуются. Радуйтесь.Вам в этом году просто очень крупно повезло - и такое бывает.Если б была государственная необходимость еще осенью-зимой того года на "военном положении" например запросто (даже без особой реальной причины) могли заскочить далеко за 30. И откуп по 28 бы сейчас - казался мегасчастьем . И кто был бы н-нахлобученным? - Так что все очень относительно. И еще скажите что вы еще полгода назад знали точно "инфа 100%" что курс сейчас будет таким каким он сейчас есть - ага, да, да (ну если конечно не крупный инсайдер, что врядли).Умный тихо да воспользуется тем что ему сейчас дают такую возможность .....А пресловутый глупец будет писать кипятком и останется с гривной дальше сидеть, ждать 16 или 9.9.П,С, А мегаперемен, оправдывающих такой курс (и тем более ниже) нет и не будет. Точнее сказать вероятность очень небольшая, так как даже стратегической смены власти и курса развития страны по сути и не произошло - обычная ротация + плюс новые молодые лица, от которых мало что зависит.