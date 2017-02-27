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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2128212921302131

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 90
Не нижче 24.50
51%
46
24.25 - 24.49
10%
9
24.00 - 24.24
16%
14
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
6%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
10%
9
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:01

  zzzzzz написав:
  stryzhko написав:
proftpd66 написав:Есть ли инфа? Будет ли ещё выходить Нафтогаз?
Практично не буде. Запасів +4млрд порівняно з минулим роком. Він так затарився, що ніяк не може продати авансом куплене в липні-серпні по 5500-5800. У вересні вже неохоче купляє по 5000-))
....

Не пишите глупости. Импорт идет по максимуму уже 3 месяца, 60-70 млн м3 в сутки, больше невозможно технически качать.
Поюс еще по 10-15 млн.м3 в сутки закачивают украинские добытчики.


Нафтогаз курс не девальвирует?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:01

Yuri_61
Вам гривню треба , чи що - треба конвертувати ? Чи Ви не знали , коли настане момент купівлі баксу ? Так ніхтто не знав . А зараз не купуєте ? Чи по-простому - заробляєте на цьому ? Не нервуйте так - купуйте і далі потихеньку , якщо є за що ... Якщо вірите в міцну ( і довго ) гривню - кладіть на депозит ... Треба вибрати - гроші "суєти" не люблять .
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Яша написав:США становятся 25 областью Украины

Абсолютно не реально!
Они независимостью не поступятся - из США получится 50 областей :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:09

На 1 июля 2019 года число мигрантов украинского происхождения за пределами Украины составило 5,9 миллиона людей. По данным ООН, оно продолжает расти. Об этом сообщается в официальном докладе ООН.
Отмечается, что в 2015-2019 годах число мигрантов из Украины выросло на 200 тысяч. В 1990-м году, по данным ООН, украинцев за рубежом было 5,5 миллиона, в 2010-м году – 5,4 миллиона, а в 2015-м году – уже 5,7 миллиона. Украина занимает восьмое место в мире по числу эмигрантов.
Источник: https://www.ukrnews24.net/vosmoe-mesto- ... n_get_more UkrNews24.net
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:14

  Сибарит написав:Абсолютно не реально! Они независимостью не поступятся - из США получится 50 областей

согласен. 50 так 50. хорошая круглая цифра. только бы Трампа харьковским губернатором хотелось бы, для истории :)

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:29

  Yuri_61 написав:
  Surfer написав:
  portoz написав:Поддержу однозначно, загон 100%, цель массовый сброс зелени


:mrgreen: Офигеть - "они хотят отобрать у нас нашу прелесть". "они хотят выманить у нас наши баксы". "а потом не продадут (дозу)". Чистая же шиза косит ряды копытных. И это те кто через три страницы лицемерно повторяет - "нам пофиг - бакс он и в африке бакс". В реале - истерика. Клинический случай !


когда же закончится этот беспредел?!
доларовая заначка теряет свою привлекательность с каждым днём через крепнущую гривну

Эмигрируйте в какую нибудь из африканских стран. И там ваша долларовая заначка снова обретет свою силу :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:39

Немного юмора.
Прочитал вот эту заметку - и тут же вспомнилось одно из блестящих выступлений "Дизель Шоу" на тему падения курса доллара.
Алексу2006 и всем гривнепатриотам - смотреть 2 раза, оцените.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:42

  twin написав:Yuri_61
Ну це як сказати, за Ауді при курсі 28 просили 15$, так і зараз при 25 просять 15$
Але, якщо мова здати на поїсти, то таки так, менше буде))

... а якщо людина скирдувала на бетон у новобудові? :shock:
- і планувала, якраз на цю осінь :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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