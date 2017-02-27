zzzzzz написав:
Не пишите глупости. Импорт идет по максимуму уже 3 месяца, 60-70 млн м3 в сутки, больше невозможно технически качать.
Поюс еще по 10-15 млн.м3 в сутки закачивают украинские добытчики.
Нафтогаз курс не девальвирует?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 вер, 2019 16:01
Нафтогаз курс не девальвирует?
Додано: Чет 19 вер, 2019 16:01
Yuri_61
Вам гривню треба , чи що - треба конвертувати ? Чи Ви не знали , коли настане момент купівлі баксу ? Так ніхтто не знав . А зараз не купуєте ? Чи по-простому - заробляєте на цьому ? Не нервуйте так - купуйте і далі потихеньку , якщо є за що ... Якщо вірите в міцну ( і довго ) гривню - кладіть на депозит ... Треба вибрати - гроші "суєти" не люблять .
Додано: Чет 19 вер, 2019 16:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 19 вер, 2019 16:09
На 1 июля 2019 года число мигрантов украинского происхождения за пределами Украины составило 5,9 миллиона людей. По данным ООН, оно продолжает расти. Об этом сообщается в официальном докладе ООН.
Отмечается, что в 2015-2019 годах число мигрантов из Украины выросло на 200 тысяч. В 1990-м году, по данным ООН, украинцев за рубежом было 5,5 миллиона, в 2010-м году – 5,4 миллиона, а в 2015-м году – уже 5,7 миллиона. Украина занимает восьмое место в мире по числу эмигрантов.
Источник:
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Чет 19 вер, 2019 16:14
согласен. 50 так 50. хорошая круглая цифра. только бы Трампа харьковским губернатором хотелось бы, для истории :)
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 19 вер, 2019 16:29
Эмигрируйте в какую нибудь из африканских стран. И там ваша долларовая заначка снова обретет свою силу
Додано: Чет 19 вер, 2019 16:39
Немного юмора.
Прочитал
Алексу2006 и всем гривнепатриотам - смотреть 2 раза, оцените.
Додано: Чет 19 вер, 2019 16:42
... а якщо людина скирдувала на бетон у новобудові?
- і планувала, якраз на цю осінь
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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