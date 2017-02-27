Yuri_61 Вам гривню треба , чи що - треба конвертувати ? Чи Ви не знали , коли настане момент купівлі баксу ? Так ніхтто не знав . А зараз не купуєте ? Чи по-простому - заробляєте на цьому ? Не нервуйте так - купуйте і далі потихеньку , якщо є за що ... Якщо вірите в міцну ( і довго ) гривню - кладіть на депозит ... Треба вибрати - гроші "суєти" не люблять .
На 1 июля 2019 года число мигрантов украинского происхождения за пределами Украины составило 5,9 миллиона людей. По данным ООН, оно продолжает расти. Об этом сообщается в официальном докладе ООН. Отмечается, что в 2015-2019 годах число мигрантов из Украины выросло на 200 тысяч. В 1990-м году, по данным ООН, украинцев за рубежом было 5,5 миллиона, в 2010-м году – 5,4 миллиона, а в 2015-м году – уже 5,7 миллиона. Украина занимает восьмое место в мире по числу эмигрантов. Источник: https://www.ukrnews24.net/vosmoe-mesto- ... n_get_more UkrNews24.net
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
portoz написав:Поддержу однозначно, загон 100%, цель массовый сброс зелени
Офигеть - "они хотят отобрать у нас нашу прелесть". "они хотят выманить у нас наши баксы". "а потом не продадут (дозу)". Чистая же шиза косит ряды копытных. И это те кто через три страницы лицемерно повторяет - "нам пофиг - бакс он и в африке бакс". В реале - истерика. Клинический случай !
когда же закончится этот беспредел?! доларовая заначка теряет свою привлекательность с каждым днём через крепнущую гривну
Эмигрируйте в какую нибудь из африканских стран. И там ваша долларовая заначка снова обретет свою силу
twin написав:Yuri_61 Ну це як сказати, за Ауді при курсі 28 просили 15$, так і зараз при 25 просять 15$ Але, якщо мова здати на поїсти, то таки так, менше буде))
... а якщо людина скирдувала на бетон у новобудові? - і планувала, якраз на цю осінь
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!