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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2129213021312132

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 92
Не нижче 24.50
50%
46
24.25 - 24.49
12%
11
24.00 - 24.24
15%
14
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
10%
9
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:15

синдром или эффект Даннинга-Крюгера

  yuri_m написав:
  Yuri_61 написав:когда же закончится этот беспредел?!
доларовая заначка теряет свою привлекательность с каждым днём через крепнущую гривну

Меня всегда поражали люди с таким подходом к своим сбережениям. Вы же все доллары наверняка покупали не по 27-28, когда начали формировать заначку? Небось брали еще "па 8", если вообще не по 5. Заначка-то не за последние полгода образовалась... Тогда к чему эти слёзы и заламывания рук? Просто возьмите и посчитайте средний курс покупки своей заначки. Наверняка он будет гораздо ниже даже 20! Почему-то при росте курса выше средней точки покупок криков и стонов не было. А тут на 2 грн. курс упал - и уже многие в петлю собрались лезть. Странные люди... Сбережения же не прямо завтра расходовать будете. Так к чему эти визги? Подкупайте понемногу себе на старость, пока дают сладкий курс. Банкет гривны не бесконечен, уже 100 раз пояснял на пальцах.


А шо? Бесконечен Банкет Доллара ?!? 8) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:30

  zzzzzz написав:Подождем анонса аукциона. 5 леток уже выпущено на 21,5 млрд.грн. С погашением 26.02.2025 , во вторник именно эти пятилетки будут опять предложены к продаже.

это что же получается, минфин в 25 году встанет перед держателями на колени с мольбой о реструктуризации, отсрочке и т. п. Какого же х.. сейчас этот цирк в таких объемах устраивают ?

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:39

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Подождем анонса аукциона. 5 леток уже выпущено на 21,5 млрд.грн. С погашением 26.02.2025 , во вторник именно эти пятилетки будут опять предложены к продаже.

это что же получается, минфин в 25 году встанет перед держателями на колени с мольбой о реструктуризации, отсрочке и т. п. Какого же х.. сейчас этот цирк в таких объемах устраивают ?

*Відправлено з Чату



До 25 года эта сумма может стать 300 млн$ - к примеру. При курсе эдак 60uah/usd. А бумаги для держателей нарежут, это не проблема.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:45

  hxbbgaf написав:
  Долярчик написав:
  twin написав:Yuri_61
Ну це як сказати, за Ауді при курсі 28 просили 15$, так і зараз при 25 просять 15$
Але, якщо мова здати на поїсти, то таки так, менше буде))

... а якщо людина скирдувала на бетон у новобудові? :shock:
- і планувала, якраз на цю осінь :shock:

Бетон начал дешеветь, вторичка стоит последние 2 недели, продаж нету, как раз после появления законопроекта об амнистиях и конфискациях.


Это логично. Гетьманцовы ухайдохают и гривну и банковскую систему в своем порыве по третьему кругу обилечивать резидентов Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... я так помітив, що на цьому форумі - один Долярчик залишиться з ТВЕРДОЮ позицією "зробимо їх разом!" :)

- а деякі, в прижку перефарбовуються - перебіжчики/перекінчики/зрадники!

- на війну би їх..... - а там не шкода таким і в спину шмальнути!

п. с.
.... а тим часом, у доброзичливому місті Лева, в центрі на обмінках світить 50/65
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:53

  Moneta написав:
  Яша написав:
  zzzzzz написав:Подождем анонса аукциона. 5 леток уже выпущено на 21,5 млрд.грн. С погашением 26.02.2025 , во вторник именно эти пятилетки будут опять предложены к продаже.

это что же получается, минфин в 25 году встанет перед держателями на колени с мольбой о реструктуризации, отсрочке и т. п. Какого же х.. сейчас этот цирк в таких объемах устраивают ?

*Відправлено з Чату



До 25 года эта сумма может стать 300 млн$ - к примеру. При курсе эдак 60uah/usd. А бумаги для держателей нарежут, это не проблема.

при одномоментном нарезании такого количества бумаги
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:01

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Подождем анонса аукциона. 5 леток уже выпущено на 21,5 млрд.грн. С погашением 26.02.2025 , во вторник именно эти пятилетки будут опять предложены к продаже.

это что же получается, минфин в 25 году встанет перед держателями на колени с мольбой о реструктуризации, отсрочке и т. п. Какого же х.. сейчас этот цирк в таких объемах устраивают ?

*Відправлено з Чату

Так экономика вырстет на 40% через 5 лет, так сказал самый главный :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так самый главный сказал что на 5 лет идет, до 2024года, а там другие докуют)
vjhjpjdjktu
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:26

  Surfer написав:
  Investor_33 написав:Так же как и прошлый опрос )))
З.Ы. Тот кто будет продавать бакс завтра будет завидовать тому кто продал его сегодня (с) :mrgreen:


27,0 - (хором) "заправлены в планшеты, космические карты ..", осенью летим на пийсят !
26,5 - "Это Дно !"
26,2 - а нам все равно бакс он и в африке бакс, "они хотят украсть нашу прелесть"
26,0 - "глупцы, скупайтесь" и глупцы скупались :mrgreen:
25,7 - "Аййй, где здесь на вашей ракете катапульта ?!!"
25,6 - не катапультировавшиеся "жизнь - боль".

"Н-Нахлобученные" - сдается это была комедия (ц)

Киев 25,56


Вы так искренне радуетесь,как ребёнок,как приростает ваша котлетка,остаётся только держать за вас кулачки,чтобы вы не сошли с ума от такой искренней и безудержной радости,вы наверное свои 10 000 грн или даже 100 000 грн ежедневно переводите в у.е. и думаете,вот это я мужик,вот это я красава,скоро все девки на районе будут бегать за мной,а я гордо буду им отказывать в аудиенции,пусть знают короля в лицо и облизываются,такой кладезь пророчества и мудрец принятия решений не для них,буду ждать свою королеву красоты,а пока пусть мой клад растёт в валюте!!!

Давайте не пропадайте когда всё может поменяться в один момент,как говорил ДС излишние эмоции или унынье это зря потраченное время,пока вы клаву рвёте от гордости за себя,что-то очень важное ускользает от вас,я вспоминаю лидера партии зелёных,когда в универе встречались перед парламентскими выборами примерно в 2002-м году,мы собрались в аудитории,давай ему задавать вопросы на политические темы,а он говорит,ребята не долбите мозги,пойдите выпейте пива или водки,покурите чего запрещённого,пройдитесь полюбитесь с девочкой до утра по набережной,просто живите и кайфуйте,не забивайте себе голову этим мусором,время ускользает от вас,берегите его,наслаждайтесь молодостью и беспроблемностью.
А в вопросах жизни сверху толстые и старые циники разберутся без вас.
Так и я себе и вам советую,кайфуйте солнышком,бычьим здоровьем и не слишком волнуйтесь за эти бумажки,приростают или убывают,вы скоро поймёте что всё очень относительно,хорошим людям большие нули в руки не идут,так что живите и радуйтесь,а не пытайтесь смешать тут всех таких не умных с омном,сейчас камни разбрасывают,но придёт их ещё и собирать,не факт что вы будете в числе первых,кто сядет в поезд где будут ехать самые умные в конце кривой жизни :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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