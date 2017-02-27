Yuri_61 написав:когда же закончится этот беспредел?! доларовая заначка теряет свою привлекательность с каждым днём через крепнущую гривну
Меня всегда поражали люди с таким подходом к своим сбережениям. Вы же все доллары наверняка покупали не по 27-28, когда начали формировать заначку? Небось брали еще "па 8", если вообще не по 5. Заначка-то не за последние полгода образовалась... Тогда к чему эти слёзы и заламывания рук? Просто возьмите и посчитайте средний курс покупки своей заначки. Наверняка он будет гораздо ниже даже 20! Почему-то при росте курса выше средней точки покупок криков и стонов не было. А тут на 2 грн. курс упал - и уже многие в петлю собрались лезть. Странные люди... Сбережения же не прямо завтра расходовать будете. Так к чему эти визги? Подкупайте понемногу себе на старость, пока дают сладкий курс. Банкет гривны не бесконечен, уже 100 раз пояснял на пальцах.
... я так помітив, що на цьому форумі - один Долярчик залишиться з ТВЕРДОЮ позицією "зробимо їх разом!"
- а деякі, в прижку перефарбовуються - перебіжчики/перекінчики/зрадники!
- на війну би їх..... - а там не шкода таким і в спину шмальнути!
п. с. .... а тим часом, у доброзичливому місті Лева, в центрі на обмінках світить 50/65
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!