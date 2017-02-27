Yuri_61 написав:когда же закончится этот беспредел?! доларовая заначка теряет свою привлекательность с каждым днём через крепнущую гривну
Меня всегда поражали люди с таким подходом к своим сбережениям. Вы же все доллары наверняка покупали не по 27-28, когда начали формировать заначку? Небось брали еще "па 8", если вообще не по 5. Заначка-то не за последние полгода образовалась... Тогда к чему эти слёзы и заламывания рук? Просто возьмите и посчитайте средний курс покупки своей заначки. Наверняка он будет гораздо ниже даже 20! Почему-то при росте курса выше средней точки покупок криков и стонов не было. А тут на 2 грн. курс упал - и уже многие в петлю собрались лезть. Странные люди... Сбережения же не прямо завтра расходовать будете. Так к чему эти визги? Подкупайте понемногу себе на старость, пока дают сладкий курс. Банкет гривны не бесконечен, уже 100 раз пояснял на пальцах.
... я так помітив, що на цьому форумі - один Долярчик залишиться з ТВЕРДОЮ позицією "зробимо їх разом!"
- а деякі, в прижку перефарбовуються - перебіжчики/перекінчики/зрадники!
- на війну би їх..... - а там не шкода таким і в спину шмальнути!
п. с. .... а тим часом, у доброзичливому місті Лева, в центрі на обмінках світить 50/65
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Investor_33 написав:Так же как и прошлый опрос ))) З.Ы. Тот кто будет продавать бакс завтра будет завидовать тому кто продал его сегодня (с)
27,0 - (хором) "заправлены в планшеты, космические карты ..", осенью летим на пийсят ! 26,5 - "Это Дно !" 26,2 - а нам все равно бакс он и в африке бакс, "они хотят украсть нашу прелесть" 26,0 - "глупцы, скупайтесь" и глупцы скупались 25,7 - "Аййй, где здесь на вашей ракете катапульта ?!!" 25,6 - не катапультировавшиеся "жизнь - боль".
"Н-Нахлобученные" - сдается это была комедия (ц)
Киев 25,56
Вы так искренне радуетесь,как ребёнок,как приростает ваша котлетка,остаётся только держать за вас кулачки,чтобы вы не сошли с ума от такой искренней и безудержной радости,вы наверное свои 10 000 грн или даже 100 000 грн ежедневно переводите в у.е. и думаете,вот это я мужик,вот это я красава,скоро все девки на районе будут бегать за мной,а я гордо буду им отказывать в аудиенции,пусть знают короля в лицо и облизываются,такой кладезь пророчества и мудрец принятия решений не для них,буду ждать свою королеву красоты,а пока пусть мой клад растёт в валюте!!!
Давайте не пропадайте когда всё может поменяться в один момент,как говорил ДС излишние эмоции или унынье это зря потраченное время,пока вы клаву рвёте от гордости за себя,что-то очень важное ускользает от вас,я вспоминаю лидера партии зелёных,когда в универе встречались перед парламентскими выборами примерно в 2002-м году,мы собрались в аудитории,давай ему задавать вопросы на политические темы,а он говорит,ребята не долбите мозги,пойдите выпейте пива или водки,покурите чего запрещённого,пройдитесь полюбитесь с девочкой до утра по набережной,просто живите и кайфуйте,не забивайте себе голову этим мусором,время ускользает от вас,берегите его,наслаждайтесь молодостью и беспроблемностью. А в вопросах жизни сверху толстые и старые циники разберутся без вас. Так и я себе и вам советую,кайфуйте солнышком,бычьим здоровьем и не слишком волнуйтесь за эти бумажки,приростают или убывают,вы скоро поймёте что всё очень относительно,хорошим людям большие нули в руки не идут,так что живите и радуйтесь,а не пытайтесь смешать тут всех таких не умных с омном,сейчас камни разбрасывают,но придёт их ещё и собирать,не факт что вы будете в числе первых,кто сядет в поезд где будут ехать самые умные в конце кривой жизни
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Вкладчик1234 написав:zzzzzz, конечно порядок в ФОПах наводить нужно. Но можно было бы по-умолчанию установить а-ля офшорную ставку. Ну и штрафы по прогрессивной ставке. Чтоб не сильно больно было тем, кто только учится. Но и не стимулировало нарушителей. Каждый следующий штраф умножается на 2, например.
Но почему не трогают пользователей офшорных схем? Продают-покупают заводы-пароходы за миллионы баксов и более, и не платят в бюджет "ни копья"! Даже заросшие мохом ТЦ в райцентрах переписывают с офшора на офшор, без налогов. Что говорить о более жирных объектах?
А с пересичных планируют снимать шкуру.
В десятку попали.
Вот почему , несмотря на все плюсы,происходящие в последнее время , Украина Польшей не станет.
Пошли по самому легкому ,но не эффективному пути - поездить на небольшом бизнесе, при этом не трогая "упрощенку" для жирных котов.
С мелочи до фига не надоят.
Хотя почему то они считают, что -
чтобы корова меньше ела и давала больше молока,
её нужно меньше кормить и больше доить.
Цивилизованные страны вообще то поднимались и держатся именно на массовом среднем классе, а не на жирномордых и их обслуге.