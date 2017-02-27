Додано: Чет 19 вер, 2019 18:26

Surfer написав: Investor_33 написав: Так же как и прошлый опрос )))

З.Ы. Тот кто будет продавать бакс завтра будет завидовать тому кто продал его сегодня (с) Так же как и прошлый опрос )))З.Ы. Тот кто будет продавать бакс завтра будет завидовать тому кто продал его сегодня (с)



27,0 - (хором) "заправлены в планшеты, космические карты ..", осенью летим на пийсят !

26,5 - "Это Дно !"

26,2 - а нам все равно бакс он и в африке бакс, "они хотят украсть нашу прелесть"

26,0 - "глупцы, скупайтесь" и глупцы скупались

25,7 - "Аййй, где здесь на вашей ракете катапульта ?!!"

25,6 - не катапультировавшиеся "жизнь - боль".



"Н-Нахлобученные" - сдается это была комедия (ц)



Киев 25,56 27,0 - (хором) "заправлены в планшеты, космические карты ..", осенью летим на пийсят !26,5 - "Это Дно !"26,2 - а нам все равно бакс он и в африке бакс, "они хотят украсть нашу прелесть"26,0 - "глупцы, скупайтесь" и глупцы скупались25,7 - "Аййй, где здесь на вашей ракете катапульта ?!!"25,6 - не катапультировавшиеся "жизнь - боль"."Н-Нахлобученные" - сдается это была комедия (ц)Киев 25,56

Вы так искренне радуетесь,как ребёнок,как приростает ваша котлетка,остаётся только держать за вас кулачки,чтобы вы не сошли с ума от такой искренней и безудержной радости,вы наверное свои 10 000 грн или даже 100 000 грн ежедневно переводите в у.е. и думаете,вот это я мужик,вот это я красава,скоро все девки на районе будут бегать за мной,а я гордо буду им отказывать в аудиенции,пусть знают короля в лицо и облизываются,такой кладезь пророчества и мудрец принятия решений не для них,буду ждать свою королеву красоты,а пока пусть мой клад растёт в валюте!!!Давайте не пропадайте когда всё может поменяться в один момент,как говорил ДС излишние эмоции или унынье это зря потраченное время,пока вы клаву рвёте от гордости за себя,что-то очень важное ускользает от вас,я вспоминаю лидера партии зелёных,когда в универе встречались перед парламентскими выборами примерно в 2002-м году,мы собрались в аудитории,давай ему задавать вопросы на политические темы,а он говорит,ребята не долбите мозги,пойдите выпейте пива или водки,покурите чего запрещённого,пройдитесь полюбитесь с девочкой до утра по набережной,просто живите и кайфуйте,не забивайте себе голову этим мусором,время ускользает от вас,берегите его,наслаждайтесь молодостью и беспроблемностью.А в вопросах жизни сверху толстые и старые циники разберутся без вас.Так и я себе и вам советую,кайфуйте солнышком,бычьим здоровьем и не слишком волнуйтесь за эти бумажки,приростают или убывают,вы скоро поймёте что всё очень относительно,хорошим людям большие нули в руки не идут,так что живите и радуйтесь,а не пытайтесь смешать тут всех таких не умных с омном,сейчас камни разбрасывают,но придёт их ещё и собирать,не факт что вы будете в числе первых,кто сядет в поезд где будут ехать самые умные в конце кривой жизни