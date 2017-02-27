Додано: Чет 19 вер, 2019 19:04

somilitark написав: Вы так искренне радуетесь,как ребёнок,как приростает ваша котлетка,остаётся только держать за вас кулачки,чтобы вы не сошли с ума от такой искренней и безудержной радости,вы наверное свои 10 000 грн или даже 100 000 грн ежедневно переводите в у.е. и думаете,вот это я мужик,вот это я красава,скоро все девки на районе будут бегать за мной,а я гордо буду им отказывать в аудиенции,пусть знают короля в лицо и облизываются,такой кладезь пророчества и мудрец принятия решений не для них,буду ждать свою королеву красоты,а пока пусть мой клад растёт в валюте!!! Вы так искренне радуетесь,как ребёнок,как приростает ваша котлетка,остаётся только держать за вас кулачки,чтобы вы не сошли с ума от такой искренней и безудержной радости,вы наверное свои 10 000 грн или даже 100 000 грн ежедневно переводите в у.е. и думаете,вот это я мужик,вот это я красава,скоро все девки на районе будут бегать за мной,а я гордо буду им отказывать в аудиенции,пусть знают короля в лицо и облизываются,такой кладезь пророчества и мудрец принятия решений не для них,буду ждать свою королеву красоты,а пока пусть мой клад растёт в валюте!!!

Давайте не стройте свои убогие проекции с вашей жизненной позиции на других. Никогда не бегал и не бегаю по волнам как 98% местных продавцов кваса считающих себя умнее всех, именно такие считали здесь что словили бога за бороду. Именно такие разогнали гривну за можай , набив свои матрасы считая главное матрас котлет, а после меня хоть потоп. И никогда не мерял своюю жизнь вашими котлетами, так что это ваши жизненные ценности как и 98% оленей и прочих копытных загонял, топчущихся здесь. Здесь был пенсионер который наскирдовал свою 1000 - ничего не имею против , если ему так спокойнее. Но 99% - кабано-оленей которые последние годы только то и делали что раскаячивали гривну только в надежде на котлете улететь на туземун, естественно за счет остальных, и гори все пропадом. Вот поэтому этих "ракетчиков" совершенно не жалко, только и всего !