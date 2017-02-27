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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2131213221332134>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 94
Не нижче 24.50
50%
47
24.25 - 24.49
12%
11
24.00 - 24.24
16%
15
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
10%
9
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:03

  Автор77 написав:С мелочи до фига не надоят.

Проще снять 1 грн с 1 млн человек, чем 100 тысяч грн с одного человека.
Так что, Долярчики - готовьте денежки.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:04

немного осталась подождать и курс с 01 октября СТРЕМИТЕЛЬНО начнёт идти вверх
к Н,Г. увидим отметку минимум 27.
как раз с октября 19г. начинается печататься купюра в 1000грн. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Вы так искренне радуетесь,как ребёнок,как приростает ваша котлетка,остаётся только держать за вас кулачки,чтобы вы не сошли с ума от такой искренней и безудержной радости,вы наверное свои 10 000 грн или даже 100 000 грн ежедневно переводите в у.е. и думаете,вот это я мужик,вот это я красава,скоро все девки на районе будут бегать за мной,а я гордо буду им отказывать в аудиенции,пусть знают короля в лицо и облизываются,такой кладезь пророчества и мудрец принятия решений не для них,буду ждать свою королеву красоты,а пока пусть мой клад растёт в валюте!!!


Давайте не стройте свои убогие проекции с вашей жизненной позиции на других. Никогда не бегал и не бегаю по волнам как 98% местных продавцов кваса считающих себя умнее всех, именно такие считали здесь что словили бога за бороду. Именно такие разогнали гривну за можай , набив свои матрасы считая главное матрас котлет, а после меня хоть потоп. И никогда не мерял своюю жизнь вашими котлетами, так что это ваши жизненные ценности как и 98% оленей и прочих копытных загонял, топчущихся здесь. Здесь был пенсионер который наскирдовал свою 1000 - ничего не имею против , если ему так спокойнее. Но 99% - кабано-оленей которые последние годы только то и делали что раскаячивали гривну только в надежде на котлете улететь на туземун, естественно за счет остальных, и гори все пропадом. Вот поэтому этих "ракетчиков" совершенно не жалко, только и всего !
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:08

  Долярчик написав:... я так помітив, що на цьому форумі - один Долярчик залишиться з ТВЕРДОЮ позицією "зробимо їх разом!" :)

- а деякі, в прижку перефарбовуються - перебіжчики/перекінчики/зрадники!

- на війну би їх..... - а там не шкода таким і в спину шмальнути!

п. с.
.... а тим часом, у доброзичливому місті Лева, в центрі на обмінках світить 50/65

Баксик, ты там сколько и где воевал? , фото военника можещ предоставить? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:12

  Игорь Алексеевич написав:немного осталась подождать и курс с 01 октября СТРЕМИТЕЛЬНО начнёт идти вверх
к Н,Г. увидим отметку минимум 27.
как раз с октября 19г. начинается печататься купюра в 1000грн. :P

И мелкие гривны станут копейками :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:13

  zzzzzz написав:Появилась статистика по изменению объема ОВГЗ после прошедшего во вторник аукциона.

Общая сумма ОВГЗ в гривне выросла на 2,7 млрд
Банки +1 млрд
Юрики +0,5 млрд
Физики +0,05 млрд
Нерезы +1,2 млрд

Общая динамика
Физики 10,009 млрд ( рекорд )
Нерезы 89,271 млрд ( рекорд )



Еще немного и как Бен Бернанке
намеревался разбрасывать доллары с вертолета,

так НБУ будет реализовывать бумаги через "островки" в Ашане, Метро и Сильпо.

Ну и нерезы подсуетятся наверняка,"трежеря" начнут сбрасывать массово, для того чтобы перезайти в "овгзшку" на все.

И , к слову, премьер сегодня намекнул, что если не разгребут завалы с кадастром, не сделают ставки кредитов по 11-12% ( за 1 год :shock: ), и не начнут компенсировать даже эти 11-12% частично отечественным покупателям земли - никакой рынок через год не запустится. А год достаточно емкий строк,многое чего может случиться.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:18

  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:немного осталась подождать и курс с 01 октября СТРЕМИТЕЛЬНО начнёт идти вверх
к Н,Г. увидим отметку минимум 27.
как раз с октября 19г. начинается печататься купюра в 1000грн. :P

И мелкие гривны станут копейками :)


Именно ТАК))) Копейки с октября убирают. А сегодня сообщили, что и 25коп. начинают выводить с рынка.
значит мелкие купюры превратятся в мелочь и курс вверх. кстати на 20г. в бюджете курс тоже заложен выше 28. значит 25 вот вот уйдёт в историю. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:20

Игорь Алексеевич
Гривна крепчает, а бананы сегодня в Форе уже по 28грн/кило, что то не так с индикатором доллара.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:22

  remark написав:Игорь Алексеевич
Гривна крепчает, а бананы сегодня в Форе уже по 28грн/кило, что то не так с индикатором доллара.

я покупаю их по уценке по 13 :P
28 - значит бананы знают свою цены и запах курса в ближ.дни - 28 :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:24

  Surfer написав:Никогда не бегал и не бегаю по волнам
Как так??! - Вы ж Surfer!!! ;) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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