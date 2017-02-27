Проще снять 1 грн с 1 млн человек, чем 100 тысяч грн с одного человека.
Так что, Долярчики - готовьте денежки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:03
Проще снять 1 грн с 1 млн человек, чем 100 тысяч грн с одного человека.
Так что, Долярчики - готовьте денежки.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:04
немного осталась подождать и курс с 01 октября СТРЕМИТЕЛЬНО начнёт идти вверх
к Н,Г. увидим отметку минимум 27.
как раз с октября 19г. начинается печататься купюра в 1000грн.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Давайте не стройте свои убогие проекции с вашей жизненной позиции на других. Никогда не бегал и не бегаю по волнам как 98% местных продавцов кваса считающих себя умнее всех, именно такие считали здесь что словили бога за бороду. Именно такие разогнали гривну за можай , набив свои матрасы считая главное матрас котлет, а после меня хоть потоп. И никогда не мерял своюю жизнь вашими котлетами, так что это ваши жизненные ценности как и 98% оленей и прочих копытных загонял, топчущихся здесь. Здесь был пенсионер который наскирдовал свою 1000 - ничего не имею против , если ему так спокойнее. Но 99% - кабано-оленей которые последние годы только то и делали что раскаячивали гривну только в надежде на котлете улететь на туземун, естественно за счет остальных, и гори все пропадом. Вот поэтому этих "ракетчиков" совершенно не жалко, только и всего !
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:08
Баксик, ты там сколько и где воевал? , фото военника можещ предоставить?
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:12
И мелкие гривны станут копейками
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:13
Еще немного и как Бен Бернанке
намеревался разбрасывать доллары с вертолета,
так НБУ будет реализовывать бумаги через "островки" в Ашане, Метро и Сильпо.
Ну и нерезы подсуетятся наверняка,"трежеря" начнут сбрасывать массово, для того чтобы перезайти в "овгзшку" на все.
И , к слову, премьер сегодня намекнул, что если не разгребут завалы с кадастром, не сделают ставки кредитов по 11-12% ( за 1 год ), и не начнут компенсировать даже эти 11-12% частично отечественным покупателям земли - никакой рынок через год не запустится. А год достаточно емкий строк,многое чего может случиться.
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:18
Именно ТАК))) Копейки с октября убирают. А сегодня сообщили, что и 25коп. начинают выводить с рынка.
значит мелкие купюры превратятся в мелочь и курс вверх. кстати на 20г. в бюджете курс тоже заложен выше 28. значит 25 вот вот уйдёт в историю.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:20
Игорь Алексеевич
Гривна крепчает, а бананы сегодня в Форе уже по 28грн/кило, что то не так с индикатором доллара.
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:22
я покупаю их по уценке по 13
28 - значит бананы знают свою цены и запах курса в ближ.дни - 28
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:24
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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