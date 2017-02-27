"— Ти особисто в чому зберігаєш гроші? — Диверсифікація. Зараз переважно в доларах. — Ти ж сам щойно сказав – навіщо вам долари?! Чому не ОВДП?! — Я був в ОВДП, зараз продав їх. Ну тому що я як професійний гравець можу вираховувати цифри – зростання, падіння, коли ти в січні купуєш в гривні ОВДП, а продаєш їх влітку і купуєш валюту.
Ну і, так, я, справді, боюсь світової кризи так чи інакше. І тут працює правило cash is king. Коли щось трапляється, потрібно бути в кеші."
...
"– В чому зберігати гроші – в гривні чи в валюті?
– Треба завжди диверсифікувати. Зараз, коли ми в кінці циклу – 60% в доларах, 30% – у гривні. Але головне, що ці гроші мають бути десь у банку, а не у вас під матрацом..."
Востаннє редагувалось PPO в Чет 19 вер, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Surfer написав: Именно такие разогнали гривну за можай , набив свои матрасы считая главное матрас котлет, а после меня хоть потоп.
Вы это сейчас серьезно написали? Т.е. Вы считаете, что доллар в 2014-м вырос потому, что какие-то условные Вася с Колей купили доллар на всю гривну,да? А если бы население не покупало... то и курс бы не рос?
А сейчас гривна укрепляется, потому что население сдает? Так, что ли?
Игорь Алексеевич написав:немного осталась подождать и курс с 01 октября СТРЕМИТЕЛЬНО начнёт идти вверх к Н,Г. увидим отметку минимум 27. как раз с октября 19г. начинается печататься купюра в 1000грн.
Национальный банк Украины (НБУ) планирует напечатать 5 млн штук банкнот самого высокого номинала 1000 грн. Об этом на брифинге сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.
Зайвенко отметил, что дальнейшие выпуски будут осуществляться по мере заказа от коммерческих банков.
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-nazval-obem-pervogo-vypuska-banknoty-1568887580.html Т.о. первый выпуск на 5 млрд. грн. при общей сумме налички в обращении чуть больше 390 млрд., т.е. увеличение небольшое - на 1,28%. Но вообще-то, введение крупной купюры не свидетельствует о низкой инфляции и крепости валюты. Хотя, понимаю, что это всего 40 долларов, но и ср. зарплата у нас даже при сегодняшнем курсе всего 436 долл. (за июль), т.е. 11 таких бумажек.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.