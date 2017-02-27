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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2131213221332134

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 94
Не нижче 24.50
50%
47
24.25 - 24.49
12%
11
24.00 - 24.24
16%
15
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
10%
9
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://24tv.ua/special/fursa/?fbclid=I ... k3rS25iAOI

"— Ти особисто в чому зберігаєш гроші?
— Диверсифікація. Зараз переважно в доларах.
— Ти ж сам щойно сказав – навіщо вам долари?! Чому не ОВДП?!
— Я був в ОВДП, зараз продав їх. Ну тому що я як професійний гравець можу вираховувати цифри – зростання, падіння, коли ти в січні купуєш в гривні ОВДП, а продаєш їх влітку і купуєш валюту.

Ну і, так, я, справді, боюсь світової кризи так чи інакше. І тут працює правило cash is king. Коли щось трапляється, потрібно бути в кеші."

...

"– В чому зберігати гроші – в гривні чи в валюті?

– Треба завжди диверсифікувати. Зараз, коли ми в кінці циклу – 60% в доларах, 30% – у гривні. Але головне, що ці гроші мають бути десь у банку, а не у вас під матрацом..."
Востаннє редагувалось PPO в Чет 19 вер, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
PPO
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:33

  Игорь Алексеевич написав:
  remark написав:Игорь Алексеевич
Гривна крепчает, а бананы сегодня в Форе уже по 28грн/кило, что то не так с индикатором доллара.

я покупаю их по уценке по 13 :P
28 - значит бананы знают свою цены и запах курса в ближ.дни - 28 :P

Активированный уголь почём сейчас? Или то для тёщи?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:39

что интересно - при курсе 25.5 Маркарова кричала "Зрада!", а при 24.5 молчит. Какой то у них там договорняк,не иначе.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:51

  Surfer написав: Именно такие разогнали гривну за можай , набив свои матрасы считая главное матрас котлет, а после меня хоть потоп.


Вы это сейчас серьезно написали? Т.е. Вы считаете, что доллар в 2014-м вырос потому, что какие-то условные Вася с Колей купили доллар на всю гривну,да? :)
А если бы население не покупало... то и курс бы не рос?

А сейчас гривна укрепляется, потому что население сдает? Так, что ли? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:52

  Игорь Алексеевич написав:немного осталась подождать и курс с 01 октября СТРЕМИТЕЛЬНО начнёт идти вверх
к Н,Г. увидим отметку минимум 27.
как раз с октября 19г. начинается печататься купюра в 1000грн. :P

Национальный банк Украины (НБУ) планирует напечатать 5 млн штук банкнот самого высокого номинала 1000 грн. Об этом на брифинге сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Зайвенко отметил, что дальнейшие выпуски будут осуществляться по мере заказа от коммерческих банков.

https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-nazval-obem-pervogo-vypuska-banknoty-1568887580.html
Т.о. первый выпуск на 5 млрд. грн. при общей сумме налички в обращении чуть больше 390 млрд., т.е. увеличение небольшое - на 1,28%.
Но вообще-то, введение крупной купюры не свидетельствует о низкой инфляции и крепости валюты.
Хотя, понимаю, что это всего 40 долларов, но и ср. зарплата у нас даже при сегодняшнем курсе всего 436 долл. (за июль), т.е. 11 таких бумажек.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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