yuri_m написав:Да простят меня модераторы за вольный оффтоп, но не мог сдержаться. Вот это высказывание неизвестного человека очень точно характеризует ситуацию в стране. И в том числе по валютному рынку.
Про "зеленое говно" - ничего личного, это видимо об общем состоянии эйфории у власти и народа.
Борода у этой ситуации растет каждый год, уже 28 лет. В том числе по валютному рынку.
О газе. Заполнение газохранилищ - 19566.35 млн. кубов при общей мощности 30950.00 млн., т.е. на 63%. Закачано за сутки 66.81 млн. - практически совпадает с поступлением из Европы (Словакия, Венгрия, Польша) - 65,003 млн. Т.о. план-минимум Нафтогаза - 20 млрд. кубов - будет выполнен через 3-4 дня (все данные за 17.09.2019 - http://utg.ua/utg/business-info/live.html).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
PPO написав:– Треба завжди диверсифікувати. Зараз, коли ми в кінці циклу – 60% в доларах, 30% – у гривні. Але головне, що ці гроші мають бути десь у банку, а не у вас під матрацом..."
В банках нет денег, там тоже одни ОВГЗ и кредитные договоры на покупку Айфонов с NPL 50%. Последний отчет НБУ: Банки мертвы, но все на свободе https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... 812984ef8/ "Новые кредиты не выдаем, потому что даже старые не возвращают. Лучше будем ОВГЗ гонять и кредитовать карточки на покупку холодильников".
Походу вся банковская система держится только на депосертификатах НБУ и ОВГЗ Минфина.
Востаннє редагувалось andrein в Чет 19 вер, 2019 21:13, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич написав:немного осталась подождать и курс с 01 октября СТРЕМИТЕЛЬНО начнёт идти вверх к Н,Г. увидим отметку минимум 27. как раз с октября 19г. начинается печататься купюра в 1000грн.
Национальный банк Украины (НБУ) планирует напечатать 5 млн штук банкнот самого высокого номинала 1000 грн. Об этом на брифинге сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.
Зайвенко отметил, что дальнейшие выпуски будут осуществляться по мере заказа от коммерческих банков.
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-nazval-obem-pervogo-vypuska-banknoty-1568887580.html Т.о. первый выпуск на 5 млрд. грн. при общей сумме налички в обращении чуть больше 390 млрд., т.е. увеличение небольшое - на 1,28%. Но вообще-то, введение крупной купюры не свидетельствует о низкой инфляции и крепости валюты. Хотя, понимаю, что это всего 40 долларов, но и ср. зарплата у нас даже при сегодняшнем курсе всего 436 долл. (за июль), т.е. 11 таких бумажек.
Если честно, то событие введения купюры в 1000 грн и планируемая(-реализуемая) белая кешлесс-экономика вызывает у меня когнитивный диссонанс. Зачем в кэшлесс-экономике КУПЮРЫ в 1 000 грн? (и если в идеале все деньги должны лежать в банке. Тем более что многие банкоматы особенно по чужим картам на суммы больше тысячи начинают посылать снимающего куда подальше)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 19 вер, 2019 21:18, всього редагувалось 2 разів.
yuri_m написав:Да простят меня модераторы за вольный оффтоп, но не мог сдержаться. Вот это высказывание неизвестного человека очень точно характеризует ситуацию в стране. И в том числе по валютному рынку. ......... Про "зеленое говно" - ничего личного, это видимо об общем состоянии эйфории у власти и народа.
Простите, но такая чушь, даже обсуждать не хочется.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
На колени точнее раком в 2025 поставят как раз тех кто не успеет емигрировать из Украины. Ну что бы не совсем оффтоп - повторю свой прогноз в очередной раз : следующая цель между 21-22 , точнее не скажу, так как не могу сам найти свое же первое ообщени с прогнозом, а нигде кроме формума не записал. Но зато потом всех смотри первую часть сообщения .Поймите же вы когда долар будет по 36+ вас не спасет ваша долларовая заначка в ваших пару тысячь , в десятку тоже разве что бы эмигрировать удачно, а не просто в лагерь беженцев
Востаннє редагувалось yama в Чет 19 вер, 2019 21:21, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007 написав: крепости валюты. .... Если честно, то событие введения купюры в 1000 грн и планируемая(-реализуемая) белая кешлесс-экономика вызывает у меня когнитивный диссонанс. Зачем в кэшлесс-экономике КУПЮРЫ в 1 000 грн?
Кэшлесс-экономика это пока перспектива. А чёрный нал - сегодняшний день. Такая купюра нужна для обналички и взяток. Или в предвидении высокой инфляции.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.