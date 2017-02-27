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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2132213321342135

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 96
Не нижче 24.50
50%
48
24.25 - 24.49
11%
11
24.00 - 24.24
16%
15
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
2
Нижче 23.00
9%
9
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:53

  Сибарит написав:
  Яша написав:США становятся 25 областью Украины

Абсолютно не реально!
Они независимостью не поступятся - из США получится 50 областей :)

Техас и Калифорнию можно разделить пополам. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:57

  yuri_m написав:Да простят меня модераторы за вольный оффтоп, но не мог сдержаться. Вот это высказывание неизвестного человека очень точно характеризует ситуацию в стране. И в том числе по валютному рынку.

Зображення

Про "зеленое говно" - ничего личного, это видимо об общем состоянии эйфории у власти и народа.


Борода у этой ситуации растет каждый год, уже 28 лет. В том числе по валютному рынку.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:08

О газе.
Заполнение газохранилищ - 19566.35 млн. кубов при общей мощности 30950.00 млн., т.е. на 63%.
Закачано за сутки 66.81 млн. - практически совпадает с поступлением из Европы (Словакия, Венгрия, Польша) - 65,003 млн.
Т.о. план-минимум Нафтогаза - 20 млрд. кубов - будет выполнен через 3-4 дня (все данные за 17.09.2019 - http://utg.ua/utg/business-info/live.html).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:09

  PPO написав:– Треба завжди диверсифікувати. Зараз, коли ми в кінці циклу – 60% в доларах, 30% – у гривні. Але головне, що ці гроші мають бути десь у банку, а не у вас під матрацом..."

В банках нет денег, там тоже одни ОВГЗ и кредитные договоры на покупку Айфонов с NPL 50%.
Последний отчет НБУ: Банки мертвы, но все на свободе
https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... 812984ef8/
"Новые кредиты не выдаем, потому что даже старые не возвращают. Лучше будем ОВГЗ гонять и кредитовать карточки на покупку холодильников".

Походу вся банковская система держится только на депосертификатах НБУ и ОВГЗ Минфина.
Востаннє редагувалось andrein в Чет 19 вер, 2019 21:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:12

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:немного осталась подождать и курс с 01 октября СТРЕМИТЕЛЬНО начнёт идти вверх
к Н,Г. увидим отметку минимум 27.
как раз с октября 19г. начинается печататься купюра в 1000грн. :P

Национальный банк Украины (НБУ) планирует напечатать 5 млн штук банкнот самого высокого номинала 1000 грн. Об этом на брифинге сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Зайвенко отметил, что дальнейшие выпуски будут осуществляться по мере заказа от коммерческих банков.

https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-nazval-obem-pervogo-vypuska-banknoty-1568887580.html
Т.о. первый выпуск на 5 млрд. грн. при общей сумме налички в обращении чуть больше 390 млрд., т.е. увеличение небольшое - на 1,28%.
Но вообще-то, введение крупной купюры не свидетельствует о низкой инфляции и крепости валюты.
Хотя, понимаю, что это всего 40 долларов, но и ср. зарплата у нас даже при сегодняшнем курсе всего 436 долл. (за июль), т.е. 11 таких бумажек.


Если честно, то событие введения купюры в 1000 грн и планируемая(-реализуемая) :D :arrow: белая :D кешлесс-экономика вызывает у меня когнитивный диссонанс. :?
Зачем в кэшлесс-экономике КУПЮРЫ в 1 000 грн? (и если в идеале все деньги должны лежать в банке. Тем более что многие банкоматы особенно по чужим картам на суммы больше тысячи начинают посылать снимающего куда подальше)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 19 вер, 2019 21:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:15

  yuri_m написав:Да простят меня модераторы за вольный оффтоп, но не мог сдержаться. Вот это высказывание неизвестного человека очень точно характеризует ситуацию в стране. И в том числе по валютному рынку.
.........
Про "зеленое говно" - ничего личного, это видимо об общем состоянии эйфории у власти и народа.

Простите, но такая чушь, даже обсуждать не хочется.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:17

  Игорь Алексеевич написав:немного осталась подождать и курс с 01 октября СТРЕМИТЕЛЬНО начнёт идти вверх
к Н,Г. увидим отметку минимум 27.
как раз с октября 19г. начинается печататься купюра в 1000грн. :P

ага, я это слышал на 25,2, закупайтесь глупцы, скоро ракета((((
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:19

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Подождем анонса аукциона. 5 леток уже выпущено на 21,5 млрд.грн. С погашением 26.02.2025 , во вторник именно эти пятилетки будут опять предложены к продаже.

это что же получается, минфин в 25 году встанет перед держателями на колени с мольбой о реструктуризации, отсрочке и т. п. Какого же х.. сейчас этот цирк в таких объемах устраивают ?

*Відправлено з Чату

На колени точнее раком в 2025 поставят как раз тех кто не успеет емигрировать из Украины. Ну что бы не совсем оффтоп - повторю свой прогноз в очередной раз : следующая цель между 21-22 , точнее не скажу, так как не могу сам найти свое же первое ообщени с прогнозом, а нигде кроме формума не записал. Но зато потом всех смотри первую часть сообщения .Поймите же вы когда долар будет по 36+ вас не спасет ваша долларовая заначка в ваших пару тысячь , в десятку тоже разве что бы эмигрировать удачно, а не просто в лагерь беженцев :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в Чет 19 вер, 2019 21:21, всього редагувалось 2 разів.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:20

  Alex2007 написав: крепости валюты.
....
Если честно, то событие введения купюры в 1000 грн и планируемая(-реализуемая) :D :arrow: белая :D кешлесс-экономика вызывает у меня когнитивный диссонанс. :?
Зачем в кэшлесс-экономике КУПЮРЫ в 1 000 грн?

Кэшлесс-экономика это пока перспектива.
А чёрный нал - сегодняшний день. :)
Такая купюра нужна для обналички и взяток. Или в предвидении высокой инфляции.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:24

  Andrew_ написав:
  Игорь Алексеевич написав:немного осталась подождать и курс с 01 октября СТРЕМИТЕЛЬНО начнёт идти вверх
к Н,Г. увидим отметку минимум 27.
как раз с октября 19г. начинается печататься купюра в 1000грн. :P

ага, я это слышал на 25,2, закупайтесь глупцы, скоро ракета((((

Чем ниже просядет курс, тем выше будет полет вверх. НБУ эммитирует новую гривну под выкуп валюты, вся эта ликвидность сейчас гуляет и ждет свистка.
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