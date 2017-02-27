Додано: Чет 19 вер, 2019 21:19

Яша написав: zzzzzz написав: Подождем анонса аукциона. 5 леток уже выпущено на 21,5 млрд.грн. С погашением 26.02.2025 , во вторник именно эти пятилетки будут опять предложены к продаже. Подождем анонса аукциона. 5 леток уже выпущено на 21,5 млрд.грн. С погашением 26.02.2025 , во вторник именно эти пятилетки будут опять предложены к продаже.

это что же получается, минфин в 25 году встанет перед держателями на колени с мольбой о реструктуризации, отсрочке и т. п. Какого же х.. сейчас этот цирк в таких объемах устраивают ?



*Відправлено з Чату это что же получается, минфин в 25 году встанет перед держателями на колени с мольбой о реструктуризации, отсрочке и т. п. Какого же х.. сейчас этот цирк в таких объемах устраивают ?

На колени точнее раком в 2025 поставят как раз тех кто не успеет емигрировать из Украины. Ну что бы не совсем оффтоп - повторю свой прогноз в очередной раз : следующая цель между 21-22 , точнее не скажу, так как не могу сам найти свое же первое ообщени с прогнозом, а нигде кроме формума не записал. Но зато потом всех смотри первую часть сообщения .Поймите же вы когда долар будет по 36+ вас не спасет ваша долларовая заначка в ваших пару тысячь , в десятку тоже разве что бы эмигрировать удачно, а не просто в лагерь беженцев