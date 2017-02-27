На колени точнее раком в 2025 поставят как раз тех кто не успеет емигрировать из Украины. Ну что бы не совсем оффтоп - повторю свой прогноз в очередной раз : следующая цель между 21-22 , точнее не скажу, так как не могу сам найти свое же первое ообщени с прогнозом, а нигде кроме формума не записал. Но зато потом всех смотри первую часть сообщения .Поймите же вы когда долар будет по 36+ вас не спасет ваша долларовая заначка в ваших пару тысячь , в десятку тоже разве что бы эмигрировать удачно, а не просто в лагерь беженцев
Surfer написав: Именно такие разогнали гривну за можай , набив свои матрасы считая главное матрас котлет, а после меня хоть потоп.
Вы это сейчас серьезно написали? Т.е. Вы считаете, что доллар в 2014-м вырос потому, что какие-то условные Вася с Колей купили доллар на всю гривну,да? А если бы население не покупало... то и курс бы не рос?
А сейчас гривна укрепляется, потому что население сдает? Так, что ли?
На превеликий жаль, саме такі зараз аналітики. "Всьому винні ОВДП", або "все через валюту від заробітчан", чи "стане транзит і бакс по 100, ринок землі і 12" ну і вишенька на торт "так хоче Коломойський (Гонтарьова-Рожкова)". Жодні інші аргументи чи, не дай Боже, комбінації чинників і їх динаміка, не розглядаються. Долярчик головного мозку. Шоу спеціалістів натягування сови на глобус.
Вы как раз очень точно описали именно моих оппонентов ! С другой стороны имено я говорил о недооцененности гривны все эти 5 лет, в меня летело от этих "аналитегов" вот это вот все и все остальное что под руку попадется. Так что имею полное моральное право на сатисфакцию !
Долярчик написав:а там не шкода таким і в спину шмальнути! .... а тим часом, у доброзичливому місті Лева
дуже доброзичливі бажання.
... так це все ж по-приколу! - і я тут по-приколу! - і голосував - по-приколу! .... отакий я прікаліст!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
yuri_m написав:Меня всегда поражали люди с таким подходом к своим сбережениям. Вы же все доллары наверняка покупали не по 27-28, когда начали формировать заначку? Небось брали еще "па 8", если вообще не по 5. Заначка-то не за последние полгода образовалась... Тогда к чему эти слёзы и заламывания рук? Просто возьмите и посчитайте средний курс покупки своей заначки. Наверняка он будет гораздо ниже даже 20! Почему-то при росте курса выше средней точки покупок криков и стонов не было. А тут на 2 грн. курс упал - и уже многие в петлю собрались лезть. Странные люди... Сбережения же не прямо завтра расходовать будете. Так к чему эти визги? Подкупайте понемногу себе на старость, пока дают сладкий курс. Банкет гривны не бесконечен, уже 100 раз пояснял на пальцах.
Вы собрались на старость копить в зеленых бумажках под матрацем? Даже если отбросить грядущие инициативы по деланию невозможным тратить незадекларированные накопления, просто взгляните, что можно было купить на 1 доллр 20-30 лет назад и что сейчас. Если хотите потерять в разы, то флаг вам в руки. З.Ы. Тока не надо сравнивать с гривной, копить в гривне как и в любом фиате я тоже не призываю.
yama написав:Зря вы так...выдимо не жили вы с тещей...с ней хуже чем в зоне
.... в яблочко!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
PPO написав:– Треба завжди диверсифікувати. Зараз, коли ми в кінці циклу – 60% в доларах, 30% – у гривні. Але головне, що ці гроші мають бути десь у банку, а не у вас під матрацом..."
В банках нет денег, там тоже одни ОВГЗ и кредитные договоры на покупку Айфонов с NPL 50%. Последний отчет НБУ: Банки мертвы, но все на свободе https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... 812984ef8/ "Новые кредиты не выдаем, потому что даже старые не возвращают. Лучше будем ОВГЗ гонять и кредитовать карточки на покупку холодильников".
Походу вся банковская система держится только на депосертификатах НБУ и ОВГЗ Минфина.
Эта ситуация тянется ещё с 2014 - в значительной степени результат девальвации. Ничего нового.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.