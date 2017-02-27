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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21342135213621372138>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 97
Не нижче 24.50
49%
48
24.25 - 24.49
11%
11
24.00 - 24.24
15%
15
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
9%
9
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:26

  yama написав:
  Яша написав:
  zzzzzz написав:Подождем анонса аукциона. 5 леток уже выпущено на 21,5 млрд.грн. С погашением 26.02.2025 , во вторник именно эти пятилетки будут опять предложены к продаже.

это что же получается, минфин в 25 году встанет перед держателями на колени с мольбой о реструктуризации, отсрочке и т. п. Какого же х.. сейчас этот цирк в таких объемах устраивают ?

*Відправлено з Чату

На колени точнее раком в 2025 поставят как раз тех кто не успеет емигрировать из Украины. Ну что бы не совсем оффтоп - повторю свой прогноз в очередной раз : следующая цель между 21-22 , точнее не скажу, так как не могу сам найти свое же первое ообщени с прогнозом, а нигде кроме формума не записал. Но зато потом всех смотри первую часть сообщения .Поймите же вы когда долар будет по 36+ вас не спасет ваша долларовая заначка в ваших пару тысячь , в десятку тоже разве что бы эмигрировать удачно, а не просто в лагерь беженцев :mrgreen:

22 гривны за доллар?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:27

  orest написав:
  Искатель написав:
  Surfer написав: Именно такие разогнали гривну за можай , набив свои матрасы считая главное матрас котлет, а после меня хоть потоп.


Вы это сейчас серьезно написали? Т.е. Вы считаете, что доллар в 2014-м вырос потому, что какие-то условные Вася с Колей купили доллар на всю гривну,да? :)
А если бы население не покупало... то и курс бы не рос?

А сейчас гривна укрепляется, потому что население сдает? Так, что ли? :)

На превеликий жаль, саме такі зараз аналітики. "Всьому винні ОВДП", або "все через валюту від заробітчан", чи "стане транзит і бакс по 100, ринок землі і 12" ну і вишенька на торт "так хоче Коломойський (Гонтарьова-Рожкова)". Жодні інші аргументи чи, не дай Боже, комбінації чинників і їх динаміка, не розглядаються. :shock: Долярчик головного мозку. Шоу спеціалістів натягування сови на глобус. :mrgreen:


Вы как раз очень точно описали именно моих оппонентов ! :mrgreen: С другой стороны имено я говорил о недооцененности гривны все эти 5 лет, в меня летело от этих "аналитегов" вот это вот все и все остальное что под руку попадется. Так что имею полное моральное право на сатисфакцию !
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:27

  Zebra написав:
  Andrew_ написав:
  Игорь Алексеевич написав:немного осталась подождать и курс с 01 октября СТРЕМИТЕЛЬНО начнёт идти вверх
к Н,Г. увидим отметку минимум 27.
как раз с октября 19г. начинается печататься купюра в 1000грн. :P

ага, я это слышал на 25,2, закупайтесь глупцы, скоро ракета((((

Чем ниже просядет курс, тем выше будет полет вверх. НБУ эммитирует новую гривну под выкуп валюты, вся эта ликвидность сейчас гуляет и ждет свистка.

Да, только ждать может придется год а то и больше
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:29

  yama написав:.........
Поймите же вы когда долар будет по 36+ вас не спасет ваша долларовая заначка в ваших пару тысячь , в десятку тоже разве что бы эмигрировать удачно, а не просто в лагерь беженцев :mrgreen:

Ну как сказать.
В 2014 такая заначка хорошо помогла бы пока не начался быстрый рост зарплат в 2016. Так это курс прыгнул с 8 до 28, а тут Вы говорите о прыжке всего ( :) ) с 25 до 36.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:31

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:... я так помітив, що на цьому форумі - один Долярчик залишиться з ТВЕРДОЮ позицією "зробимо їх разом!" :)

- а деякі, в прижку перефарбовуються - перебіжчики/перекінчики/зрадники!

- на війну би їх..... - а там не шкода таким і в спину шмальнути!

п. с.
.... а тим часом, у доброзичливому місті Лева, в центрі на обмінках світить 50/65

Баксик, ты там сколько и где воевал? , фото военника можещ предоставить? :?

Зря вы так...выдимо не жили вы с тещей...с ней хуже чем в зоне анексии оперци обедененных сили ато ( блин как там верно сейчас ? :? Я эт чесно не знаю как это называть правильно )
Востаннє редагувалось yama в Чет 19 вер, 2019 21:32, всього редагувалось 1 раз.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:31

  Ой+ написав:
  Долярчик написав:а там не шкода таким і в спину шмальнути!
.... а тим часом, у доброзичливому місті Лева


дуже доброзичливі бажання.

... так це все ж по-приколу! :D
- і я тут по-приколу! :D
- і голосував - по-приколу! :D
.... отакий я прікаліст! :D :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:32

  yuri_m написав:Меня всегда поражали люди с таким подходом к своим сбережениям. Вы же все доллары наверняка покупали не по 27-28, когда начали формировать заначку? Небось брали еще "па 8", если вообще не по 5. Заначка-то не за последние полгода образовалась... Тогда к чему эти слёзы и заламывания рук? Просто возьмите и посчитайте средний курс покупки своей заначки. Наверняка он будет гораздо ниже даже 20! Почему-то при росте курса выше средней точки покупок криков и стонов не было. А тут на 2 грн. курс упал - и уже многие в петлю собрались лезть. Странные люди... Сбережения же не прямо завтра расходовать будете. Так к чему эти визги? Подкупайте понемногу себе на старость, пока дают сладкий курс. Банкет гривны не бесконечен, уже 100 раз пояснял на пальцах.

Вы собрались на старость копить в зеленых бумажках под матрацем? :shock: Даже если отбросить грядущие инициативы по деланию невозможным тратить незадекларированные накопления, просто взгляните, что можно было купить на 1 доллр 20-30 лет назад и что сейчас. Если хотите потерять в разы, то флаг вам в руки.
З.Ы. Тока не надо сравнивать с гривной, копить в гривне как и в любом фиате я тоже не призываю.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Зря вы так...выдимо не жили вы с тещей...с ней хуже чем в зоне

.... в яблочко!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:35

  Andrew_ написав:Да, только ждать может придется год а то и больше

Выигрывают только терпеливые.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:39

  andrein написав:
  PPO написав:– Треба завжди диверсифікувати. Зараз, коли ми в кінці циклу – 60% в доларах, 30% – у гривні. Але головне, що ці гроші мають бути десь у банку, а не у вас під матрацом..."

В банках нет денег, там тоже одни ОВГЗ и кредитные договоры на покупку Айфонов с NPL 50%.
Последний отчет НБУ: Банки мертвы, но все на свободе
https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... 812984ef8/
"Новые кредиты не выдаем, потому что даже старые не возвращают. Лучше будем ОВГЗ гонять и кредитовать карточки на покупку холодильников".

Походу вся банковская система держится только на депосертификатах НБУ и ОВГЗ Минфина.


Эта ситуация тянется ещё с 2014 - в значительной степени результат девальвации. Ничего нового.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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