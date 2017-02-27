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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2135213621372138>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 97
Не нижче 24.50
49%
48
24.25 - 24.49
11%
11
24.00 - 24.24
15%
15
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
9%
9
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:41

  Яша написав:что интересно - при курсе 25.5 Маркарова кричала "Зрада!", а при 24.5 молчит. Какой то у них там договорняк,не иначе.

*Відправлено з Чату

Ну так я вже згадував про це, недавно статейка була, як її чоловік зайшов в ОВДП кругленькою сумою. Видно сума в валюті була, а тут нбу вирішив на 25 пускати, далі все зрозуміло))
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:48

  Andrew_ написав:22 гривны за доллар?

Да верно . В диапазоне около 22, от 21.50 до 22.50.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:52

  pesikot написав:
  Автор77 написав:С мелочи до фига не надоят.

Проще снять 1 грн с 1 млн человек, чем 100 тысяч грн с одного человека.
Так что, Долярчики - готовьте денежки.


Пока никого особо доить не собираются - гривневые (!) доходы Бюджета 2020 в проекте всего на 5% выше факта/плана 2019-го при том, что инфляция в 2020-м ожидается на уровне 6%.

Но, очевидно, что проект Бюджета будут дорабатывать. Посмотрим, что в итоге получится...

Кстати, если доходы Бюджета радикально не увеличат, значит новые не собираются слазить со схем старых - трансфертного ценообразования, добычи янтаря, серого импорта, рефинанса НДС и пр.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:53

  ЛАД написав:
  yama написав:.........
Поймите же вы когда долар будет по 36+ вас не спасет ваша долларовая заначка в ваших пару тысячь , в десятку тоже разве что бы эмигрировать удачно, а не просто в лагерь беженцев :mrgreen:

Ну как сказать.
В 2014 такая заначка хорошо помогла бы пока не начался быстрый рост зарплат в 2016. Так это курс прыгнул с 8 до 28, а тут Вы говорите о прыжке всего ( :) ) с 25 до 36.

На фоне того что пишут здесь я не постесняюсь уточнить , прижок с 21-22 грн за 1$ до 36+ грн за $1 .
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:55

  hxbbgaf написав:Вы собрались на старость копить в зеленых бумажках под матрацем? :shock: Даже если отбросить грядущие инициативы по деланию невозможным тратить незадекларированные накопления, просто взгляните, что можно было купить на 1 доллр 20-30 лет назад и что сейчас. Если хотите потерять в разы, то флаг вам в руки.
З.Ы. Тока не надо сравнивать с гривной, копить в гривне как и в любом фиате я тоже не призываю.

Копить в матрасе - это всё равно, что топить печку авиационным бензином. Умные люди полученную после обмена гривны валюту инвестируют в доходные проекты. С прибылью тоже в валюте. И увы не в Украине. До лета этого года можно было и тут. А сейчас, глядя на пришедших "рехформаторов" с 3 классами образования, на это нет никакого желания. Потому что "зеленые" в режиме бешеного ксерокса штампуют налоговые законы в стиле революционных матросиков образца 1917 года. Отнять и поделить - вот и вся суть их нововведений! Поэтому уж лучше вложить те же доллары или евро за бугром, чем инвестировать тут и через полгода всё потерять. А инструментов приумножить сумму к старости в мире придумано много...
Плюс, глядя под какой процент берутся займы ОВГЗ и как параллельно загибается бизнес в стране, вообще отпадает желание хоть что-то вкладывать в родную экономику. Это бездонная бочка! Сделали из Украины один большой пылесос в стиле "Приватбанка" эпохи владения им Коломойским.
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 19 вер, 2019 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:57

  yama написав:
  Andrew_ написав:22 гривны за доллар?

Да верно . В диапазоне около 22, от 21.50 до 22.50.

А потом вернётся Янукович и будет доллар по восемь. :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:На превеликий жаль, саме такі зараз аналітики. "Всьому винні ОВДП", або "все через валюту від заробітчан", чи "стане транзит і бакс по 100, ринок землі і 12" ну і вишенька на торт "так хоче Коломойський (Гонтарьова-Рожкова)". Жодні інші аргументи чи, не дай Боже, комбінації чинників і їх динаміка, не розглядаються. Долярчик головного мозку. Шоу спеціалістів натягування сови на глобус.

... ти, чим раз, тим нижче падаєш...
- на Улана гілці тебе копали....
- на раша-помойках тебе застукували....
- вже і на цій гілці не збираєш стільки плюсів, як ще 3-4 роки тому!
- падаєш в болото....
- втратив авторитет...
- з прогнозами або мажеш, або як той полосатий флюгер....

- може візьмеш свою силу волі(якщо ще залишилась) в кулак і не будеш опускатись до примітивної макаки, яка переписує на свій лад чужу аналітику?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:08

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Подождем анонса аукциона. 5 леток уже выпущено на 21,5 млрд.грн. С погашением 26.02.2025 , во вторник именно эти пятилетки будут опять предложены к продаже.
это что же получается, минфин в 25 году встанет перед держателями на колени с мольбой о реструктуризации, отсрочке и т. п. Какого же х.. сейчас этот цирк в таких объемах устраивают?
Это не цирк, а игра в длинную! Если не будет ограничений могут во вторник ещё ярдов 5-6 набрать, а вообще цель по бумаге - 40 ярдов! Но там время погашения удачное - кто-то на выход пойдет, но большинство, думаю, решат до лета остаться как минимум или опять в долгую. Тем более власть к тому времени опять обновиться...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:12

  Долярчик написав:
  orest написав:На превеликий жаль, саме такі зараз аналітики. "Всьому винні ОВДП", або "все через валюту від заробітчан", чи "стане транзит і бакс по 100, ринок землі і 12" ну і вишенька на торт "так хоче Коломойський (Гонтарьова-Рожкова)". Жодні інші аргументи чи, не дай Боже, комбінації чинників і їх динаміка, не розглядаються. Долярчик головного мозку. Шоу спеціалістів натягування сови на глобус.

... ти, чим раз, тим нижче падаєш...
- на Улана гілці тебе копали....
- на раша-помойках тебе застукували....
- вже і на цій гілці не збираєш стільки плюсів, як ще 3-4 роки тому!
- падаєш в болото....
- втратив авторитет...
- з прогнозами або мажеш, або як той полосатий флюгер....

- може візьмеш свою силу волі(якщо ще залишилась) в кулак і не будеш опускатись до примітивної макаки, яка переписує на свій лад чужу аналітику?


Ну так його виховали.
Хам він так і залишиться хамом,щоб він не переписував.
Ну і взагалі - хамство це ознака явного примітивізму та недолугості.
А те,що воно час від часу повторюється свідчить радше про якісь внутрішні комплекси неповноцінності.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Плюс, глядя под какой процент берутся займы ОВГЗ и как параллельно загибается бизнес в стране, вообще отпадает желание хоть что-то вкладывать в родную экономику. Это бездонная бочка!


Я думаю что тем больше ставка, то тем больше рост экономики.
написал там про кредитное плече:
[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?

взять ОВГЗ на 60% от сумма и кредит на 40% от суммы, оба под 25%. Таким обозом кредит 0% на 4 года.
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