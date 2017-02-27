Додано: Чет 19 вер, 2019 21:55

hxbbgaf написав: Вы собрались на старость копить в зеленых бумажках под матрацем? Даже если отбросить грядущие инициативы по деланию невозможным тратить незадекларированные накопления, просто взгляните, что можно было купить на 1 доллр 20-30 лет назад и что сейчас. Если хотите потерять в разы, то флаг вам в руки.

З.Ы. Тока не надо сравнивать с гривной, копить в гривне как и в любом фиате я тоже не призываю. Вы собрались на старость копить в зеленых бумажках под матрацем?Даже если отбросить грядущие инициативы по деланию невозможным тратить незадекларированные накопления, просто взгляните, что можно было купить на 1 доллр 20-30 лет назад и что сейчас. Если хотите потерять в разы, то флаг вам в руки.З.Ы. Тока не надо сравнивать с гривной, копить в гривне как и в любом фиате я тоже не призываю.

Копить в матрасе - это всё равно, что топить печку авиационным бензином. Умные люди полученную после обмена гривны валюту инвестируют в доходные проекты. С прибылью тоже в валюте. И увы не в Украине. До лета этого года можно было и тут. А сейчас, глядя на пришедших "рехформаторов" с 3 классами образования, на это нет никакого желания. Потому что "зеленые" в режиме бешеного ксерокса штампуют налоговые законы в стиле революционных матросиков образца 1917 года. Отнять и поделить - вот и вся суть их нововведений! Поэтому уж лучше вложить те же доллары или евро за бугром, чем инвестировать тут и через полгода всё потерять. А инструментов приумножить сумму к старости в мире придумано много...Плюс, глядя под какой процент берутся займы ОВГЗ и как параллельно загибается бизнес в стране, вообще отпадает желание хоть что-то вкладывать в родную экономику. Это бездонная бочка! Сделали из Украины один большой пылесос в стиле "Приватбанка" эпохи владения им Коломойским.