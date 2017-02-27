|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:41
Яша написав:
что интересно - при курсе 25.5 Маркарова кричала "Зрада!", а при 24.5 молчит. Какой то у них там договорняк,не иначе.*Відправлено з Чату
Ну так я вже згадував про це, недавно статейка була, як її чоловік зайшов в ОВДП кругленькою сумою. Видно сума в валюті була, а тут нбу вирішив на 25 пускати, далі все зрозуміло))
-
twin
-
-
- Повідомлень: 3056
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:48
Andrew_ написав:
22 гривны за доллар?
Да верно . В диапазоне около 22, от 21.50 до 22.50.
21грн=$1 ,а потом 32-36
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1340
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 2287 раз.
- Подякували: 234 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:52
pesikot написав: Автор77 написав:
С мелочи до фига не надоят.
Проще снять 1 грн с 1 млн человек, чем 100 тысяч грн с одного человека.
Так что, Долярчики - готовьте денежки.
Пока никого особо доить не собираются - гривневые (!) доходы Бюджета 2020 в проекте всего на 5% выше факта/плана 2019-го при том, что инфляция в 2020-м ожидается на уровне 6%.
Но, очевидно, что проект Бюджета будут дорабатывать. Посмотрим, что в итоге получится...
Кстати, если доходы Бюджета радикально не увеличат, значит новые не собираются слазить со схем старых - трансфертного ценообразования, добычи янтаря, серого импорта, рефинанса НДС и пр.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3516
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 789 раз.
- Подякували: 1870 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:53
ЛАД написав: yama написав:
.........
Поймите же вы когда долар будет по 36+ вас не спасет ваша долларовая заначка в ваших пару тысячь , в десятку тоже разве что бы эмигрировать удачно, а не просто в лагерь беженцев
Ну как сказать.
В 2014 такая заначка хорошо помогла бы пока не начался быстрый рост зарплат в 2016. Так это курс прыгнул с 8 до 28, а тут Вы говорите о прыжке всего (
) с 25 до 36.
На фоне того что пишут здесь я не постесняюсь уточнить , прижок с 21-22 грн за 1$ до 36+ грн за $1 .
21грн=$1 ,а потом 32-36
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1340
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 2287 раз.
- Подякували: 234 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:55
hxbbgaf написав:
Вы собрались на старость копить в зеленых бумажках под матрацем?
Даже если отбросить грядущие инициативы по деланию невозможным тратить незадекларированные накопления, просто взгляните, что можно было купить на 1 доллр 20-30 лет назад и что сейчас. Если хотите потерять в разы, то флаг вам в руки.
З.Ы. Тока не надо сравнивать с гривной, копить в гривне как и в любом фиате я тоже не призываю.
Копить в матрасе - это всё равно, что топить печку авиационным бензином. Умные люди полученную после обмена гривны валюту инвестируют в доходные проекты. С прибылью тоже в валюте. И увы не в Украине. До лета этого года можно было и тут. А сейчас, глядя на пришедших "рехформаторов" с 3 классами образования, на это нет никакого желания. Потому что "зеленые" в режиме бешеного ксерокса штампуют налоговые законы в стиле революционных матросиков образца 1917 года. Отнять и поделить - вот и вся суть их нововведений! Поэтому уж лучше вложить те же доллары или евро за бугром, чем инвестировать тут и через полгода всё потерять. А инструментов приумножить сумму к старости в мире придумано много...
Плюс, глядя под какой процент берутся займы ОВГЗ и как параллельно загибается бизнес в стране, вообще отпадает желание хоть что-то вкладывать в родную экономику. Это бездонная бочка! Сделали из Украины один большой пылесос в стиле "Приватбанка" эпохи владения им Коломойским.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Чет 19 вер, 2019 21:59, всього редагувалось 1 раз.
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 546
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:57
yama написав: Andrew_ написав:
22 гривны за доллар?
Да верно . В диапазоне около 22, от 21.50 до 22.50.
А потом вернётся Янукович и будет доллар по восемь.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 315
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 22:03
orest написав:
На превеликий жаль, саме такі зараз аналітики. "Всьому винні ОВДП", або "все через валюту від заробітчан", чи "стане транзит і бакс по 100, ринок землі і 12" ну і вишенька на торт "так хоче Коломойський (Гонтарьова-Рожкова)". Жодні інші аргументи чи, не дай Боже, комбінації чинників і їх динаміка, не розглядаються. Долярчик головного мозку. Шоу спеціалістів натягування сови на глобус.
... ти, чим раз, тим нижче падаєш...
- на Улана гілці тебе копали....
- на раша-помойках тебе застукували....
- вже і на цій гілці не збираєш стільки плюсів, як ще 3-4 роки тому!
- падаєш в болото....
- втратив авторитет...
- з прогнозами або мажеш, або як той полосатий флюгер....
- може візьмеш свою силу волі(якщо ще залишилась) в кулак і не будеш опускатись до примітивної макаки, яка переписує на свій лад чужу аналітику?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6912
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 462 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 22:08
Яша написав: zzzzzz написав:
Подождем анонса аукциона. 5 леток уже выпущено на 21,5 млрд.грн. С погашением 26.02.2025 , во вторник именно эти пятилетки будут опять предложены к продаже.
это что же получается, минфин в 25 году встанет перед держателями на колени с мольбой о реструктуризации, отсрочке и т. п. Какого же х.. сейчас этот цирк в таких объемах устраивают?
Это не цирк, а игра в длинную! Если не будет ограничений могут во вторник ещё ярдов 5-6 набрать, а вообще цель по бумаге - 40 ярдов! Но там время погашения удачное - кто-то на выход пойдет, но большинство, думаю, решат до лета остаться как минимум или опять в долгую. Тем более власть к тому времени опять обновиться...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1022
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 22:12
Долярчик написав: orest написав:
На превеликий жаль, саме такі зараз аналітики. "Всьому винні ОВДП", або "все через валюту від заробітчан", чи "стане транзит і бакс по 100, ринок землі і 12" ну і вишенька на торт "так хоче Коломойський (Гонтарьова-Рожкова)". Жодні інші аргументи чи, не дай Боже, комбінації чинників і їх динаміка, не розглядаються. Долярчик головного мозку. Шоу спеціалістів натягування сови на глобус.
... ти, чим раз, тим нижче падаєш...
- на Улана гілці тебе копали....
- на раша-помойках тебе застукували....
- вже і на цій гілці не збираєш стільки плюсів, як ще 3-4 роки тому!
- падаєш в болото....
- втратив авторитет...
- з прогнозами або мажеш, або як той полосатий флюгер....
- може візьмеш свою силу волі(якщо ще залишилась) в кулак і не будеш опускатись до примітивної макаки, яка переписує на свій лад чужу аналітику?
Ну так його виховали.
Хам він так і залишиться хамом,щоб він не переписував.
Ну і взагалі - хамство це ознака явного примітивізму та недолугості.
А те,що воно час від часу повторюється свідчить радше про якісь внутрішні комплекси неповноцінності.
-
Автор77
-
-
- Повідомлень: 417
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 19 вер, 2019 22:16
yuri_m написав:
Плюс, глядя под какой процент берутся займы ОВГЗ и как параллельно загибается бизнес в стране, вообще отпадает желание хоть что-то вкладывать в родную экономику. Это бездонная бочка!
Я думаю что тем больше ставка, то тем больше рост экономики.
написал там про кредитное плече:[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
взять ОВГЗ на 60% от сумма и кредит на 40% от суммы, оба под 25%. Таким обозом кредит 0% на 4 года.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1131
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15732
|1881214
|
|
|6708
|1455268
|
|
|214
|18834
|
|