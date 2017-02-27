orest написав:На превеликий жаль, саме такі зараз аналітики. "Всьому винні ОВДП", або "все через валюту від заробітчан", чи "стане транзит і бакс по 100, ринок землі і 12" ну і вишенька на торт "так хоче Коломойський (Гонтарьова-Рожкова)". Жодні інші аргументи чи, не дай Боже, комбінації чинників і їх динаміка, не розглядаються. Долярчик головного мозку. Шоу спеціалістів натягування сови на глобус.
... ти, чим раз, тим нижче падаєш... - на Улана гілці тебе копали.... - на раша-помойках тебе застукували.... - вже і на цій гілці не збираєш стільки плюсів, як ще 3-4 роки тому! - падаєш в болото.... - втратив авторитет... - з прогнозами або мажеш, або як той полосатий флюгер....
- може візьмеш свою силу волі(якщо ще залишилась) в кулак і не будеш опускатись до примітивної макаки, яка переписує на свій лад чужу аналітику?
Ну так його виховали. Хам він так і залишиться хамом,щоб він не переписував. Ну і взагалі - хамство це ознака явного примітивізму та недолугості. А те,що воно час від часу повторюється свідчить радше про якісь внутрішні комплекси неповноцінності.
.... головне, що я його ніде абсолютно не чіпав, а воно мене вже 3-й, чи 4-й допис, за останніх два тижня згадує злим словом! - от я йому і вказав на його реальне місце!
- і, взагалі, ми хочемо, щоб не було війни у нас, у цілому світі..... - щоб всі жили дружно і щасливо.... - а тут, глянеш на цю, чи іншу гілку - яка тут злоба, яка ненависть.... - і думаєш: ні, цей народ приречений! - приречений так жити......
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Surfer написав: Вы как раз очень точно описали именно моих оппонентов ! С другой стороны имено я говорил о недооцененности гривны все эти 5 лет, в меня летело от этих "аналитегов" вот это вот все и все остальное что под руку попадется. Так что имею полное моральное право на сатисфакцию !
Почему вы так упорно настаиваете, что ВСЕ 5 лет гривна оставалась недооцененной? Да, в 2014-2015 гг она явно была перепродана. Но жизнь не стоит на месте. Каким, по вашему, образом в 2016-2019 гг зарплаты, пенсии и другие виды доходов восстанавливали свой долларовый уровень после девальвации? Эмиссией гривны!
Баланс валютной и гривневой массы давно достигнут - это случилось еще в 2016-2017 гг., после чего гривна медленно и уверенно становилась переоцененной, какой и является сегодня.
Посмотрите на динамику отрицательного баланса внешней торговли - он вырос в 4 раза за 3 года. Посмотрите на динамику долларового ВВП в сравнении с динамикой реального - он растет в 3 раза быстрее. Если вам этого недостаточно, посчитайте, какую доходность за последний год дали гривные ОВГЗ, проданные нерезам - 25-30% (!), ведь нерезы вынимают не гривну, а валюту. Добавьте к этому доходность еще в 30%, полученную за 2017-2018 гг.
Исход здесь может быть только один - девальвация, причем глубокая. "Органическая" уже невозможна - для этого необходимо было с 2016-го опускать курс гривны на 8-10% (на разницу между стоимостью капитала в гривне и валюте). По-другому не бывает - либо диспропорции устраняются управляемо по мере их возникновения, либо накапливаются и выстреливают против воли...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
«Мы договорились, что будущий контракт будет основан на правилах ЕС. Мы прояснили России, как Украина имплементирует энергетические правила ЕС, и мы согласились, что будущий контракт должен уважать все европейские правила», - сказал Шефчович.
Шефчович отметил, что для заключения нового транзитного контракта стороны должны выполнить ряд задач. Так, например, Украина должна продвинуться в отделении газотранспортной системы от «Нафтогаза» и в имплементации европейского законодательства. Также к этому времени должны быть согласованы три ключевых вопроса будущего контракта – его продолжительность, объемы транзита и тарифы. «Финальное решение может быть принято к концу октября», - сказал еврокомиссар.