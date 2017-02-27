Додано: Чет 19 вер, 2019 22:27

Surfer написав:

Вы как раз очень точно описали именно моих оппонентов ! С другой стороны имено я говорил о недооцененности гривны все эти 5 лет, в меня летело от этих "аналитегов" вот это вот все и все остальное что под руку попадется. Так что имею полное моральное право на сатисфакцию ! Вы как раз очень точно описали именно моих оппонентов !С другой стороны имено я говорил о недооцененности гривны все эти 5 лет, в меня летело от этих "аналитегов" вот это вот все и все остальное что под руку попадется. Так что имею полное моральное право на сатисфакцию !

ВСЕ

Почему вы так упорно настаиваете, что5 лет гривна оставалась недооцененной? Да, в 2014-2015 гг она явно была перепродана. Но жизнь не стоит на месте. Каким, по вашему, образом в 2016-2019 гг зарплаты, пенсии и другие виды доходов восстанавливали свой долларовый уровень после девальвации? Эмиссией гривны!Баланс валютной и гривневой массы давно достигнут - это случилось еще в 2016-2017 гг., после чего гривна медленно и уверенно становилась переоцененной, какой и является сегодня.Посмотрите на динамику отрицательного баланса внешней торговли - он вырос в 4 раза за 3 года. Посмотрите на динамику долларового ВВП в сравнении с динамикой реального - он растет в 3 раза быстрее. Если вам этого недостаточно, посчитайте, какую доходность за последний год дали гривные ОВГЗ, проданные нерезам - 25-30% (!), ведь нерезы вынимают не гривну, а валюту. Добавьте к этому доходность еще в 30%, полученную за 2017-2018 гг.Исход здесь может быть только один - девальвация, причем глубокая. "Органическая" уже невозможна - для этого необходимо было с 2016-го опускать курс гривны на 8-10% (на разницу между стоимостью капитала в гривне и валюте). По-другому не бывает - либо диспропорции устраняются управляемо по мере их возникновения, либо накапливаются и выстреливают против воли...