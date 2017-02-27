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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2136213721382139>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 98
Не нижче 24.50
50%
49
24.25 - 24.49
11%
11
24.00 - 24.24
15%
15
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
9%
9
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:19

  yama написав:
  ЛАД написав:
  yama написав:.........
Поймите же вы когда долар будет по 36+ вас не спасет ваша долларовая заначка в ваших пару тысячь , в десятку тоже разве что бы эмигрировать удачно, а не просто в лагерь беженцев :mrgreen:

Ну как сказать.
В 2014 такая заначка хорошо помогла бы пока не начался быстрый рост зарплат в 2016. Так это курс прыгнул с 8 до 28, а тут Вы говорите о прыжке всего ( :) ) с 25 до 36.

На фоне того что пишут здесь я не постесняюсь уточнить , прижок с 21-22 грн за 1$ до 36+ грн за $1 .

а тайминг? 6-12-24мес?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:26

  Автор77 написав:
  Долярчик написав:
  orest написав:На превеликий жаль, саме такі зараз аналітики. "Всьому винні ОВДП", або "все через валюту від заробітчан", чи "стане транзит і бакс по 100, ринок землі і 12" ну і вишенька на торт "так хоче Коломойський (Гонтарьова-Рожкова)". Жодні інші аргументи чи, не дай Боже, комбінації чинників і їх динаміка, не розглядаються. Долярчик головного мозку. Шоу спеціалістів натягування сови на глобус.

... ти, чим раз, тим нижче падаєш...
- на Улана гілці тебе копали....
- на раша-помойках тебе застукували....
- вже і на цій гілці не збираєш стільки плюсів, як ще 3-4 роки тому!
- падаєш в болото....
- втратив авторитет...
- з прогнозами або мажеш, або як той полосатий флюгер....

- може візьмеш свою силу волі(якщо ще залишилась) в кулак і не будеш опускатись до примітивної макаки, яка переписує на свій лад чужу аналітику?


Ну так його виховали.
Хам він так і залишиться хамом,щоб він не переписував.
Ну і взагалі - хамство це ознака явного примітивізму та недолугості.
А те,що воно час від часу повторюється свідчить радше про якісь внутрішні комплекси неповноцінності.

.... головне, що я його ніде абсолютно не чіпав, а воно мене вже 3-й, чи 4-й допис, за останніх два тижня згадує злим словом!
- от я йому і вказав на його реальне місце!

- і, взагалі, ми хочемо, щоб не було війни у нас, у цілому світі..... - щоб всі жили дружно і щасливо....
- а тут, глянеш на цю, чи іншу гілку - яка тут злоба, яка ненависть.... - і думаєш: ні, цей народ приречений! - приречений так жити......
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:27

  Surfer написав:
Вы как раз очень точно описали именно моих оппонентов ! :mrgreen: С другой стороны имено я говорил о недооцененности гривны все эти 5 лет, в меня летело от этих "аналитегов" вот это вот все и все остальное что под руку попадется. Так что имею полное моральное право на сатисфакцию !


Почему вы так упорно настаиваете, что ВСЕ 5 лет гривна оставалась недооцененной? Да, в 2014-2015 гг она явно была перепродана. Но жизнь не стоит на месте. Каким, по вашему, образом в 2016-2019 гг зарплаты, пенсии и другие виды доходов восстанавливали свой долларовый уровень после девальвации? Эмиссией гривны!

Баланс валютной и гривневой массы давно достигнут - это случилось еще в 2016-2017 гг., после чего гривна медленно и уверенно становилась переоцененной, какой и является сегодня.

Посмотрите на динамику отрицательного баланса внешней торговли - он вырос в 4 раза за 3 года. Посмотрите на динамику долларового ВВП в сравнении с динамикой реального - он растет в 3 раза быстрее. Если вам этого недостаточно, посчитайте, какую доходность за последний год дали гривные ОВГЗ, проданные нерезам - 25-30% (!), ведь нерезы вынимают не гривну, а валюту. Добавьте к этому доходность еще в 30%, полученную за 2017-2018 гг.

Исход здесь может быть только один - девальвация, причем глубокая. "Органическая" уже невозможна - для этого необходимо было с 2016-го опускать курс гривны на 8-10% (на разницу между стоимостью капитала в гривне и валюте). По-другому не бывает - либо диспропорции устраняются управляемо по мере их возникновения, либо накапливаются и выстреливают против воли...
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Andrew_ написав:а тайминг? 6-12-24мес?

...напевно, мінімум 5р! 8) :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:35

  Andrew_ написав:
  yama написав:На фоне того что пишут здесь я не постесняюсь уточнить , прижок с 21-22 грн за 1$ до 36+ грн за $1 .

а тайминг? 6-12-24мес?


ИМХО, 3-18 мес - это тот временной интервал, в течение которого случится глубокая девальвация
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:39

«Мы договорились, что будущий контракт будет основан на правилах ЕС. Мы прояснили России, как Украина имплементирует энергетические правила ЕС, и мы согласились, что будущий контракт должен уважать все европейские правила», - сказал Шефчович.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energet ... rilis.html
Шефчович отметил, что для заключения нового транзитного контракта стороны должны выполнить ряд задач. Так, например, Украина должна продвинуться в отделении газотранспортной системы от «Нафтогаза» и в имплементации европейского законодательства.
Также к этому времени должны быть согласованы три ключевых вопроса будущего контракта – его продолжительность, объемы транзита и тарифы.
«Финальное решение может быть принято к концу октября», - сказал еврокомиссар.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energet ... -gaza.html
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:48

  yama написав:
  ЛАД написав:
  yama написав:.........
Поймите же вы когда долар будет по 36+ вас не спасет ваша долларовая заначка в ваших пару тысячь , в десятку тоже разве что бы эмигрировать удачно, а не просто в лагерь беженцев :mrgreen:

Ну как сказать.
В 2014 такая заначка хорошо помогла бы пока не начался быстрый рост зарплат в 2016. Так это курс прыгнул с 8 до 28, а тут Вы говорите о прыжке всего ( :) ) с 25 до 36.

На фоне того что пишут здесь я не постесняюсь уточнить , прижок с 21-22 грн за 1$ до 36+ грн за $1 .

С 21-22 до 36 тоже ближе, чем с 8 до 28. :)
Хотя 21-22 это круто. Пока не верю. Правда, я и в 25- не верил. :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 23:15

  zРадио написав:....
Почему вы так упорно настаиваете, что ВСЕ 5 лет гривна оставалась недооцененной? Да, в 2014-2015 гг она явно была перепродана. Но жизнь не стоит на месте. Каким, по вашему, образом в 2016-2019 гг зарплаты, пенсии и другие виды доходов восстанавливали свой долларовый уровень после девальвации? Эмиссией гривны!
.....

Явная перепроданность, на мой взгляд, была в феврале-марте 2015, когда НБУ перестал пытаться держать фиксированный курс. На панике тогда улетели слишком высоко.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 23:20

  yama написав:
  Andrew_ написав:22 гривны за доллар?

Да верно . В диапазоне около 22, от 21.50 до 22.50.


Можно уточнить, как вы к такой цифре пришли? Просто я уже начинаю в нее верить(((
Я понимаю, что 22 будет совсем недолго, а потом в небеса. Но из-за "гребаной" ревальвация пришлось ремонт остановить(((
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 23:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

22 не будет, уже через пару недель медленно вверх пойдём... слишком народ расслабился и начал безоглядно тратить на развлечения
Оранжевый-хит сезона
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