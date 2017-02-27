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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2136213721382139

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 98
Не нижче 24.50
50%
49
24.25 - 24.49
11%
11
24.00 - 24.24
15%
15
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
9%
9
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 23:59

Один примат только +20%
Ощад, эксим, газ, моно - все + 20-40%

З початку року обсяг грошових переказів до України з-за кордону зріс на 20%



З початку року обсяг грошових переказів із-за кордону, які українці отримали через цифрові канали та відділення ПриватБанку, зріс на 19% – до 2,3 млрд доларів США. Про це під час форуму Global Payments Day 2019 повідомила керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. За її словами, кількість отриманих українцями закордонних переказів з початку року зросла на 28% – до 6,5 млн.

Водночас, за даними ПриватБанку, за 8 місяців 2019 року обсяг грошових переказів з України за кордон збільшився на 67% – до 800 млн доларів США, а їхня кількість на 13% – до 945 тис. переказів.

https://privatbank.ua/news/2019/9/19/1019
proftpd66
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