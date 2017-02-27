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З початку року обсяг грошових переказів до України з-за кордону зріс на 20%
З початку року обсяг грошових переказів із-за кордону, які українці отримали через цифрові канали та відділення ПриватБанку, зріс на 19% – до 2,3 млрд доларів США. Про це під час форуму Global Payments Day 2019 повідомила керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. За її словами, кількість отриманих українцями закордонних переказів з початку року зросла на 28% – до 6,5 млн.
Водночас, за даними ПриватБанку, за 8 місяців 2019 року обсяг грошових переказів з України за кордон збільшився на 67% – до 800 млн доларів США, а їхня кількість на 13% – до 945 тис. переказів.