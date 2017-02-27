Додано: П'ят 20 вер, 2019 00:40

zРадио написав: посчитайте, какую доходность за последний год дали гривные ОВГЗ, проданные нерезам - 25-30% (!), ведь нерезы вынимают не гривну, а валюту. Добавьте к этому доходность еще в 30%, полученную за 2017-2018 гг. посчитайте, какую доходность за последний год дали гривные ОВГЗ, проданные нерезам - 25-30% (!), ведь нерезы вынимают не гривну, а валюту. Добавьте к этому доходность еще в 30%, полученную за 2017-2018 гг.

Нацбанк подсчитал, сколько заробитчане перечислили в Украину в 2018 году



Регулятор также ожидает некоторого роста поступлений от трудовых мигрантов.



Объем поступлений от трудовых мигрантов в Украину в 2018 году составил около 11 миллиардов долларов, сообщила журналистам и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге. "Объем поступлений от трудовых мигрантов в прошлом году составил около 11 миллиардов долларов", - сказала Рожкова. По ее словам, Нацбанк ожидает замедления процессов трудовой миграции, однако прогнозирует некоторый рост поступлений от трудовых мигрантов за счет номинального роста их доходов. Как сообщал УНИАН, трудовые мигранты за январь-июль 2018 года перечислили в Украину 6,3 млрд долл. В 2017 году объем частных денежных переводов в Украину составил 9,3 млрд долл., что на 24% выше показателя за 2016 год.



Регулятор также ожидает некоторого роста поступлений от трудовых мигрантов., сообщила журналистам и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге. "Объем поступлений от трудовых мигрантов в прошлом году составил около 11 миллиардов долларов", - сказала Рожкова. По ее словам, Нацбанк ожидает замедления процессов трудовой миграции, однако прогнозирует некоторый рост поступлений от трудовых мигрантов за счет номинального роста их доходов. Как сообщал УНИАН, трудовые мигранты за январь-июль 2018 года перечислили в Украину 6,3 млрд долл.

мухи отдельно - котлеты отдельно. Если они вкладываются в гривневые ОВГЗ, значит вынимают гривну - это потом они конвертируют ее в валюту - или кстати не конвертируют, перевкладываясь, так что не надо манипулирровать якобы "25-30%".Общий обьем ОВГЗ для нерезов порядка. И еще вопрос насколько они на самом деле нерезы - к вопросу конвертаций %%. Ежегодный обьем только перечислений заробитчан в разы больше -, в этом обещают на 1,5 млрд больше. Ну и стоит гадать на ромашке ОВГЗ нерезов любит-не любит ?Тот факт что гривна укрепляется не в 14-15, когда по вашему она была недооценена а сегодня, точнее с 18 года - достаточно стабильным трендом, несмотря на явные попытки НБУ замедлить укрепление , когда оно сильно рьяное, доказывает что она и до сих пор недооценена.