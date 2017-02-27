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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2136213721382139>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 101
Не нижче 24.50
51%
52
24.25 - 24.49
11%
11
24.00 - 24.24
15%
15
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 23:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

22 не будет, уже через пару недель медленно вверх пойдём... слишком народ расслабился и начал безоглядно тратить на развлечения
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 23:59

Один примат только +20%
Ощад, эксим, газ, моно - все + 20-40%

З початку року обсяг грошових переказів до України з-за кордону зріс на 20%



З початку року обсяг грошових переказів із-за кордону, які українці отримали через цифрові канали та відділення ПриватБанку, зріс на 19% – до 2,3 млрд доларів США. Про це під час форуму Global Payments Day 2019 повідомила керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. За її словами, кількість отриманих українцями закордонних переказів з початку року зросла на 28% – до 6,5 млн.

Водночас, за даними ПриватБанку, за 8 місяців 2019 року обсяг грошових переказів з України за кордон збільшився на 67% – до 800 млн доларів США, а їхня кількість на 13% – до 945 тис. переказів.

https://privatbank.ua/news/2019/9/19/1019
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 00:33

  proftpd66 написав:Один примат только +20%


С учетом +80% роста переводов за пределы Украины, никакого валютного прибавления нет, на ~ 400 млн $ выросли входящие, и на ~ 400 млн $ исходящие платежи.

Типичный загон в бумагу и нагнетание страхов цифрами для хомячков.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 00:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:посчитайте, какую доходность за последний год дали гривные ОВГЗ, проданные нерезам - 25-30% (!), ведь нерезы вынимают не гривну, а валюту. Добавьте к этому доходность еще в 30%, полученную за 2017-2018 гг.


мухи отдельно - котлеты отдельно. Если они вкладываются в гривневые ОВГЗ, значит вынимают гривну - это потом они конвертируют ее в валюту - или кстати не конвертируют, перевкладываясь, так что не надо манипулирровать якобы "25-30%".

Общий обьем ОВГЗ для нерезов порядка $3-4 млрд. И еще вопрос насколько они на самом деле нерезы - к вопросу конвертаций %%. Ежегодный обьем только перечислений заробитчан в разы больше - в прошлом году - 11 млрд, в этом обещают на 1,5 млрд больше. Ну и стоит гадать на ромашке ОВГЗ нерезов любит-не любит ?

Нацбанк подсчитал, сколько заробитчане перечислили в Украину в 2018 году

Регулятор также ожидает некоторого роста поступлений от трудовых мигрантов.

Объем поступлений от трудовых мигрантов в Украину в 2018 году составил около 11 миллиардов долларов, сообщила журналистам и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге. "Объем поступлений от трудовых мигрантов в прошлом году составил около 11 миллиардов долларов", - сказала Рожкова. По ее словам, Нацбанк ожидает замедления процессов трудовой миграции, однако прогнозирует некоторый рост поступлений от трудовых мигрантов за счет номинального роста их доходов. Как сообщал УНИАН, трудовые мигранты за январь-июль 2018 года перечислили в Украину 6,3 млрд долл. В 2017 году объем частных денежных переводов в Украину составил 9,3 млрд долл., что на 24% выше показателя за 2016 год.



Тот факт что гривна укрепляется не в 14-15, когда по вашему она была недооценена а сегодня, точнее с 18 года - достаточно стабильным трендом, несмотря на явные попытки НБУ замедлить укрепление , когда оно сильно рьяное, доказывает что она и до сих пор недооценена.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 05:43

  Surfer написав:
Нацбанк подсчитал, сколько заробитчане перечислили в Украину в 2018 году

Регулятор также ожидает некоторого роста поступлений от трудовых мигрантов.

Объем поступлений от трудовых мигрантов в Украину в 2018 году составил около 11 миллиардов долларов, сообщила журналистам и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге.





Уже неоднократно говорил что говоря про приток валюты от гастеров, не следует забывать и про отток валюты от них же. А вывозят они валюту приличными темпами.
А так же стоит помнить про объемы вывода валюты от контрабанды и прочих преступных махинаций.

Ежегодный оборот контрабанды в Украине составляет $10,8 млрд. Из-за нее бюджет теряет по $3,3 млрд в год, а незаконный отток валюты за пределы Украины достигает $6,4 млрд. К таким выводам пришли эксперты Ukraine Economic Outlook в своем отчете «Анализ объемов контрабанды в Украине», который они представили 16 сентбяря.


Почему об этом забывают почти все говорящие про деньги гастеров - мне не понять. Ведь это же вторая сторона всё той же медали.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 06:29

  Dimar написав:
  zzzzzz написав:норму о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами. :mrgreen:

В принципе правильная норма (если ее не извратят в процедуре реализации).
В ситуации, когда огромное количество клаптиков земли (наделов) обрабатывается одним арендатором, по-другому и не будет. Ну не продаст же собственник свой гектар стороннему покупателю, когда все участки вокруг куплены предыдущим арендатором.
Тут самое сложное - описать процедуру и механизм.
И вот именно здесь, боюсь, всех и нажухают. как с тем же сквиз-аутом с акциями (идея в принципе верная, а вот реализация - жуть).

то мова йде про аренду 100500 га агрохолдингом в громади/держави, а не в сотні дрібних пайщиків
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 06:31

  portoz написав:Поддержу однозначно, загон 100%, цель массовый сброс зелени, патаму шта будет только дешеветь и затем свечой на 27-28. Ну время покажет, для тех кто в зелени, я к ним тоже отношусь, в нашей экономике глобально ничего не изменилось за последние три месяца, сидеть и ждать, другого выхода пока нет. Не думаю что большинство слилось в последние пики по 27. Все сидят в валюте,ну большая часть точно и не признаются

якби інфоповід був "ринок землі з грудня 2019", тепер цей "празнік дерібана" переноситься на осінь 2020, так що ще рік гривнєукрєпляжа?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 06:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:так що ще рік гривнєукрєпляжа?

.... а я через рік напишу: "а яж гаварілььь!" :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 06:50

... не стирайте....

orest написав:
На превеликий жаль, саме такі зараз аналітики. "Всьому винні ОВДП", або "все через валюту від заробітчан", чи "стане транзит і бакс по 100, ринок землі і 12" ну і вишенька на торт "так хоче Коломойський (Гонтарьова-Рожкова)". Жодні інші аргументи чи, не дай Боже, комбінації чинників і їх динаміка, не розглядаються. Долярчик головного мозку. Шоу спеціалістів натягування сови на глобус.
===

Долярчик написав:
... ти, чим раз, тим нижче падаєш...
- на Улана гілці тебе копали....
- на раша-помойках тебе застукували....
- вже і на цій гілці не збираєш стільки плюсів, як ще 3-4 роки тому!
- падаєш в болото....
- втратив авторитет...
- з прогнозами або мажеш, або як той полосатий флюгер....

- може візьмеш свою силу волі(якщо ще залишилась) в кулак і не будеш опускатись до примітивної макаки, яка переписує на свій лад чужу аналітику?
===
Автор77 написав:
Ну так його виховали.
Хам він так і залишиться хамом,щоб він не переписував.
Ну і взагалі - хамство це ознака явного примітивізму та недолугості.
А те,що воно час від часу повторюється свідчить радше про якісь внутрішні комплекси неповноцінності.
===
Долярчик написав:
... головне, що я його ніде абсолютно не чіпав, а воно мене вже 3-й, чи 4-й допис, за останніх два тижня згадує злим словом!
- от я йому і вказав на його реальне місце!

- і, взагалі, ми хочемо, щоб не було війни у нас, у цілому світі..... - щоб всі жили дружно і щасливо....
- а тут, глянеш на цю, чи іншу гілку - яка тут злоба, яка ненависть.... - і думаєш: ні, цей народ приречений! - приречений так жити......
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:18

  Долярчик написав:
  flyman написав:так що ще рік гривнєукрєпляжа?

.... а я через рік напишу: "а яж гаварілььь!" :)

а шо хоть гаварил?
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