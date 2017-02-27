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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 вер, 2019 23:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
22 не будет, уже через пару недель медленно вверх пойдём... слишком народ расслабился и начал безоглядно тратить на развлечения
Додано: Чет 19 вер, 2019 23:59
Один примат только +20%
Ощад, эксим, газ, моно - все + 20-40%
З початку року обсяг грошових переказів до України з-за кордону зріс на 20%
З початку року обсяг грошових переказів із-за кордону, які українці отримали через цифрові канали та відділення ПриватБанку, зріс на 19% – до 2,3 млрд доларів США. Про це під час форуму Global Payments Day 2019 повідомила керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. За її словами, кількість отриманих українцями закордонних переказів з початку року зросла на 28% – до 6,5 млн.
Водночас, за даними ПриватБанку, за 8 місяців 2019 року обсяг грошових переказів з України за кордон збільшився на 67% – до 800 млн доларів США, а їхня кількість на 13% – до 945 тис. переказів.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 00:33
Додано: П'ят 20 вер, 2019 00:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
мухи отдельно - котлеты отдельно. Если они вкладываются в гривневые ОВГЗ, значит вынимают гривну - это потом они конвертируют ее в валюту - или кстати не конвертируют, перевкладываясь, так что не надо манипулирровать якобы "25-30%".
Общий обьем ОВГЗ для нерезов порядка
Тот факт что гривна укрепляется не в 14-15, когда по вашему она была недооценена а сегодня, точнее с 18 года - достаточно стабильным трендом, несмотря на явные попытки НБУ замедлить укрепление , когда оно сильно рьяное, доказывает что она и до сих пор недооценена.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 05:43
Уже неоднократно говорил что говоря про приток валюты от гастеров, не следует забывать и про отток валюты от них же. А вывозят они валюту приличными темпами.
А так же стоит помнить про объемы вывода валюты от контрабанды и прочих преступных махинаций.
Почему об этом забывают почти все говорящие про деньги гастеров - мне не понять. Ведь это же вторая сторона всё той же медали.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 20 вер, 2019 06:29
то мова йде про аренду 100500 га агрохолдингом в громади/держави, а не в сотні дрібних пайщиків
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 06:31
якби інфоповід був "ринок землі з грудня 2019", тепер цей "празнік дерібана" переноситься на осінь 2020, так що ще рік гривнєукрєпляжа?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 06:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 20 вер, 2019 06:50
... не стирайте....
orest написав:
На превеликий жаль, саме такі зараз аналітики. "Всьому винні ОВДП", або "все через валюту від заробітчан", чи "стане транзит і бакс по 100, ринок землі і 12" ну і вишенька на торт "так хоче Коломойський (Гонтарьова-Рожкова)". Жодні інші аргументи чи, не дай Боже, комбінації чинників і їх динаміка, не розглядаються. Долярчик головного мозку. Шоу спеціалістів натягування сови на глобус.
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Долярчик написав:
... ти, чим раз, тим нижче падаєш...
- на Улана гілці тебе копали....
- на раша-помойках тебе застукували....
- вже і на цій гілці не збираєш стільки плюсів, як ще 3-4 роки тому!
- падаєш в болото....
- втратив авторитет...
- з прогнозами або мажеш, або як той полосатий флюгер....
- може візьмеш свою силу волі(якщо ще залишилась) в кулак і не будеш опускатись до примітивної макаки, яка переписує на свій лад чужу аналітику?
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Автор77 написав:
Ну так його виховали.
Хам він так і залишиться хамом,щоб він не переписував.
Ну і взагалі - хамство це ознака явного примітивізму та недолугості.
А те,що воно час від часу повторюється свідчить радше про якісь внутрішні комплекси неповноцінності.
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Долярчик написав:
... головне, що я його ніде абсолютно не чіпав, а воно мене вже 3-й, чи 4-й допис, за останніх два тижня згадує злим словом!
- от я йому і вказав на його реальне місце!
- і, взагалі, ми хочемо, щоб не було війни у нас, у цілому світі..... - щоб всі жили дружно і щасливо....
- а тут, глянеш на цю, чи іншу гілку - яка тут злоба, яка ненависть.... - і думаєш: ні, цей народ приречений! - приречений так жити......
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:18
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