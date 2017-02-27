Додано: П'ят 20 вер, 2019 06:50

orest написав:

На превеликий жаль, саме такі зараз аналітики. "Всьому винні ОВДП", або "все через валюту від заробітчан", чи "стане транзит і бакс по 100, ринок землі і 12" ну і вишенька на торт "так хоче Коломойський (Гонтарьова-Рожкова)". Жодні інші аргументи чи, не дай Боже, комбінації чинників і їх динаміка, не розглядаються. Долярчик головного мозку. Шоу спеціалістів натягування сови на глобус.

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Долярчик написав:

... ти, чим раз, тим нижче падаєш...

- на Улана гілці тебе копали....

- на раша-помойках тебе застукували....

- вже і на цій гілці не збираєш стільки плюсів, як ще 3-4 роки тому!

- падаєш в болото....

- втратив авторитет...

- з прогнозами або мажеш, або як той полосатий флюгер....



- може візьмеш свою силу волі(якщо ще залишилась) в кулак і не будеш опускатись до примітивної макаки, яка переписує на свій лад чужу аналітику?

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Автор77 написав:

Ну так його виховали.

Хам він так і залишиться хамом,щоб він не переписував.

Ну і взагалі - хамство це ознака явного примітивізму та недолугості.

А те,що воно час від часу повторюється свідчить радше про якісь внутрішні комплекси неповноцінності.

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Долярчик написав:

... головне, що я його ніде абсолютно не чіпав, а воно мене вже 3-й, чи 4-й допис, за останніх два тижня згадує злим словом!

- от я йому і вказав на його реальне місце!



- і, взагалі, ми хочемо, щоб не було війни у нас, у цілому світі..... - щоб всі жили дружно і щасливо....

- а тут, глянеш на цю, чи іншу гілку - яка тут злоба, яка ненависть.... - і думаєш: ні, цей народ приречений! - приречений так жити......