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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:36
change_pm написав: yama написав: Andrew_ написав:
22 гривны за доллар?
Да верно . В диапазоне около 22
, от 21.50 до 22.50.
Можно уточнить, как вы к такой цифре пришли? Просто я уже начинаю в нее верить(((
Я понимаю, что 22 будет совсем недолго, а потом в небеса. Но из-за "гребаной" ревальвация пришлось ремонт остановить(((
Дак стройматериалы же перестали дорожать, техника дешевеет ...
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:38
Shram написав:
Уже неоднократно говорил что говоря про приток валюты от гастеров, не следует забывать и про отток валюты от них же. А вывозят они валюту приличными темпами.
Т.е. они переводят а потом быстренько в Украину и давай вывозить приличными темпами??? Круто!!
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