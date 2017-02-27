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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2136213721382139

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 101
Не нижче 24.50
51%
52
24.25 - 24.49
11%
11
24.00 - 24.24
15%
15
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:36

  change_pm написав:
  yama написав:
  Andrew_ написав:22 гривны за доллар?

Да верно . В диапазоне около 22, от 21.50 до 22.50.


Можно уточнить, как вы к такой цифре пришли? Просто я уже начинаю в нее верить(((
Я понимаю, что 22 будет совсем недолго, а потом в небеса. Но из-за "гребаной" ревальвация пришлось ремонт остановить(((

Дак стройматериалы же перестали дорожать, техника дешевеет ...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shram написав:Уже неоднократно говорил что говоря про приток валюты от гастеров, не следует забывать и про отток валюты от них же. А вывозят они валюту приличными темпами.

Т.е. они переводят а потом быстренько в Украину и давай вывозить приличными темпами??? Круто!! :mrgreen:
Investor_33
 
Повідомлень: 789
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