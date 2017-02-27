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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 213721382139214021412142>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 102
Не нижче 24.50
51%
52
24.25 - 24.49
11%
11
24.00 - 24.24
15%
15
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
10%
10
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:57

Мне кажется что бы понять насколько этот ревал реальный нужно понять что произошло в конце 2015 - начале 2016, когда курс с 21 до 26 вырос. Какие тогда были причины? Были ли те причины экономическими или политическими?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:12

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:Один примат только +20%
Ощад, эксим, газ, моно - все + 20-40%

З початку року обсяг грошових переказів до України з-за кордону зріс на 20%

З початку року обсяг грошових переказів із-за кордону, які українці отримали через цифрові канали та відділення ПриватБанку, зріс на 19% – до 2,3 млрд доларів США. Про це під час форуму Global Payments Day 2019 повідомила керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. За її словами, кількість отриманих українцями закордонних переказів з початку року зросла на 28% – до 6,5 млн.

Водночас, за даними ПриватБанку, за 8 місяців 2019 року обсяг грошових переказів з України за кордон збільшився на 67% – до 800 млн доларів США, а їхня кількість на 13% – до 945 тис. переказів.

https://privatbank.ua/news/2019/9/19/1019



С учетом +80% роста переводов за пределы Украины, никакого валютного прибавления нет, на ~ 400 млн $ выросли входящие, и на ~ 400 млн $ исходящие платежи.

Типичный загон в бумагу и нагнетание страхов цифрами для хомячков.

Как рахуетэ :? ? Только через Приват поступило с начала года 2,3 млрд.дол. а отправили 0,8 млрд.дол.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:12

  Investor_33 написав:
  Shram написав:Уже неоднократно говорил что говоря про приток валюты от гастеров, не следует забывать и про отток валюты от них же. А вывозят они валюту приличными темпами.

Т.е. они переводят а потом быстренько в Украину и давай вывозить приличными темпами??? Круто!! :mrgreen:

Как например, продают недвигу, а валюту увозят с собой.
uaseller_info
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:18

PPO

доллар - під грушу
гривню - на депозит
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:25

  Andrew_ написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:так що ще рік гривнєукрєпляжа?

.... а я через рік напишу: "а яж гаварілььь!" :)

а шо хоть гаварил?

... що мінімум 1р,(якщо не цілих 5р.) - курс може не помацати 27!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:30

  Investor_33 написав:Дак стройматериалы же перестали дорожать, техника дешевеет ...


Подскажите, плиз, где это техника дешевеет: мне как раз телевизор на кухню прикупить надо... А то куда ни смотрю, цены те же, что и зимой. А доллар с 28 на 24,5 опустился.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:46

  Santehnik написав:Мне кажется что бы понять насколько этот ревал реальный нужно понять что произошло в конце 2015 - начале 2016, когда курс с 21 до 26 вырос. Какие тогда были причины? Были ли те причины экономическими или политическими?

Например, банкопад.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:49

  Santehnik написав:Мне кажется что бы понять насколько этот ревал реальный нужно понять что произошло в конце 2015 - начале 2016, когда курс с 21 до 26 вырос. Какие тогда были причины? Были ли те причины экономическими или политическими?

Як які, старт виплат по банках погорільцях, а точніше банку. З 21,80 на 23,50 дуже швидко, а потім на 24-25)
І якщо подумати і взяти це до уваги, то теоретично можемо впасти на 23,50 але це тільки теоретично)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:53

  Искатель написав:
  Investor_33 написав:Дак стройматериалы же перестали дорожать, техника дешевеет ...


Подскажите, плиз, где это техника дешевеет: мне как раз телевизор на кухню прикупить надо... А то куда ни смотрю, цены те же, что и зимой. А доллар с 28 на 24,5 опустился.

Не надо писать голословно
Взял на хотлайне 2 самых массовых модели

Цена с начала года в уе упала на 15%, в гривнах соответственно на 25%
=
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Сегодня пробьют 24.5?Зображення
Востаннє редагувалось ЧИА в П'ят 20 вер, 2019 08:56, всього редагувалось 2 разів.
и это пройдет
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