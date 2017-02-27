Мне кажется что бы понять насколько этот ревал реальный нужно понять что произошло в конце 2015 - начале 2016, когда курс с 21 до 26 вырос. Какие тогда были причины? Были ли те причины экономическими или политическими?
proftpd66 написав:Один примат только +20% Ощад, эксим, газ, моно - все + 20-40%
З початку року обсяг грошових переказів до України з-за кордону зріс на 20%
З початку року обсяг грошових переказів із-за кордону, які українці отримали через цифрові канали та відділення ПриватБанку, зріс на 19% – до 2,3 млрд доларів США. Про це під час форуму Global Payments Day 2019 повідомила керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. За її словами, кількість отриманих українцями закордонних переказів з початку року зросла на 28% – до 6,5 млн.
Водночас, за даними ПриватБанку, за 8 місяців 2019 року обсяг грошових переказів з України за кордон збільшився на 67% – до 800 млн доларів США, а їхня кількість на 13% – до 945 тис. переказів.
... що мінімум 1р,(якщо не цілих 5р.) - курс може не помацати 27!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Santehnik написав:Мне кажется что бы понять насколько этот ревал реальный нужно понять что произошло в конце 2015 - начале 2016, когда курс с 21 до 26 вырос. Какие тогда были причины? Были ли те причины экономическими или политическими?
Santehnik написав:Мне кажется что бы понять насколько этот ревал реальный нужно понять что произошло в конце 2015 - начале 2016, когда курс с 21 до 26 вырос. Какие тогда были причины? Были ли те причины экономическими или политическими?
Як які, старт виплат по банках погорільцях, а точніше банку. З 21,80 на 23,50 дуже швидко, а потім на 24-25) І якщо подумати і взяти це до уваги, то теоретично можемо впасти на 23,50 але це тільки теоретично)