RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21382139214021412142>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 102
Не нижче 24.50
51%
52
24.25 - 24.49
11%
11
24.00 - 24.24
15%
15
23.75 - 23.99
4%
4
23.50 - 23.74
5%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
3%
3
Нижче 23.00
10%
10
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Подскажите, плиз, где это техника дешевеет: мне как раз телевизор на кухню прикупить надо... А то куда ни смотрю, цены те же, что и зимой. А доллар с 28 на 24,5 опустился.

Ніде. Я відслідковую ціни на деяку техніку, що планував купити - ціна стоїть на місці пів-року.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 362
З нами з: 20.03.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:54

середина октября всё поставит на места. н.г. будем встречать с курсом прибл. такой, который был заложен изначально в бюджет. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:56

  ricardo написав:
  Искатель написав:Подскажите, плиз, где это техника дешевеет: мне как раз телевизор на кухню прикупить надо... А то куда ни смотрю, цены те же, что и зимой. А доллар с 28 на 24,5 опустился.

Ніде. Я відслідковую ціни на деяку техніку, що планував купити - ціна стоїть на місці пів-року.

:mrgreen:
Investor_33
 
Повідомлень: 790
З нами з: 16.05.17
Подякував: 45 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:56

  Искатель написав:
  Investor_33 написав:Дак стройматериалы же перестали дорожать, техника дешевеет ...


Подскажите, плиз, где это техника дешевеет: мне как раз телевизор на кухню прикупить надо... А то куда ни смотрю, цены те же, что и зимой. А доллар с 28 на 24,5 опустился.


Не было никаких причин и в 2014. Помню бизнес до последнего держался за курс 12. Как импорт так и экспорт. Валюту пылесосил лишь банк Гонтаревой "Авангард", скупая по любой цене.

Девалом дережирует НБУ, когда видит что плохи дела на макроэкономическом уровне. Вводятся всякие ограничения пока не дойдут до ключевого показателя. Точно также было и тогда. Могли бы и на 40 остаться, если бы НБУ не прекратил давления.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 1960
З нами з: 26.06.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:01

  холява написав:
Здравствуйте .
Всем Здоровья .

Вряд ли кто то сможет нагнуть кремль , скорее всего, я ожидаю ,после сегодняшнего отказа от плана Штанмайера ,обострение военных действий .
По доллару ... как только долги в сентябре выплатят, будет придуман очередной хитрый ход .
Мне неприятно даже произносить такие слова , но нас" кинут "как щенят .

Теперь "ЗЕЛЕНЫЕ" стоят с протянутой рукой ...разве что без кругов под глазами .

Никакого оживления экономики я не вижу .
НИКАКИХ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЛАНОВ .
Как мне кажется , как стояли по пояс в ГУАНЕ , так и стоим , разве что попросили всех взяться за руки ...ну чтобы дружно глотнуть ГУАНА, после введения "прогрессивных налогов" спасающих страну .


Глава одного из крупнейших в мире суверенных фондов благосостояния хочет понять одну вещь: рынки становятся все более и более ужасными, а у инвесторов очень неопределенное будущее.

Лим Чоу Киат, главный исполнительный директор сингапурской GIC Pte , вновь забил тревогу о состоянии мировой экономики, осуждая популизм, торговый протекционизм и снижение способности правительств и рынков обеспечивать широкое процветание.

«В эти непростые времена инвесторам трудно найти объекты для инвестиций», - сказал он в четверг на старте GIC Insights, ежегодного мероприятия группы по лидерству. «Они одновременно сталкиваются с растущей неопределенностью и с падением прибыли. По некоторым показателям неопределенность в отношении экономических перспектив в настоящее время является самой высокой за всю историю наблюдений. Кроме того, у политиков в целом, кажется, есть ограниченные ресурсы для оживления экономики.»

В четверг Лим сказал, что, несмотря на опасения, инвесторы переходят в более рискованные активы, поскольку, имея около 17 триллионов долларов облигаций с отрицательной доходностью, они рискуют упустить выгоды в противном случае. «Это затруднение», - сказал он.

Что касается того, как GIC будет ориентироваться в проблемных водах, Лим предположил, что увеличение денежных резервов может быть одним из правильных решений.

«Столкнувшись с неопределенностью, желательно иметь возможность», - сказал он аудитории коллег-руководителей C-Suite. «Тактически, это может привести к накоплению наличных денег».

https://www.bloomberg.com/news/articles ... bell-again

Выводы: резко повышаются риски старта массированного вывода валюты из Украины подобными фондами=спекулянтами.

Хотя как возможная версия (ее вероятность около 30%)- этот человек при должности через сми наводит тень на плетень для других конкурирующих фондов, чтобы расчистить дорогу своему фонду на покупку сверхвыгодных украинских ОВГЗ или других еще оставшихся интересных объектов в мире (золото, возможно нефть, очень актуален сахар, перспективен и древесный уголь и т.п.).
Востаннє редагувалось buratinyo в П'ят 20 вер, 2019 09:43, всього редагувалось 2 разів.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2136 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:08

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Колеги, рекомендую до перегляду.

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 14.09.13
Подякував: 247 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:10

  Shram написав:......
А так же стоит помнить про объемы вывода валюты от контрабанды и прочих преступных махинаций.

Ежегодный оборот контрабанды в Украине составляет $10,8 млрд. Из-за нее бюджет теряет по $3,3 млрд в год, а незаконный отток валюты за пределы Украины достигает $6,4 млрд. К таким выводам пришли эксперты Ukraine Economic Outlook в своем отчете «Анализ объемов контрабанды в Украине», который они представили 16 сентбяря.


Почему об этом забывают почти все говорящие про деньги гастеров - мне не понять. Ведь это же вторая сторона всё той же медали.

О контрабанде не говорят, т.к. она существует всегда и её объём примерно постоянный.
В отличие от достаточно быстро растущего притока валюты от гастеров.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14123
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4258 раз.
Подякували: 3963 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:По теме
Сегодня пробьют 24.5?

24.43/24.47
пробили
половина голосовавших не верила
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 510
З нами з: 25.12.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:Последний раз редактировалось ЧИА Пт 20 сен, 2019 08:56, всего редактировалось 2 раз(а).

что-то не так со временем на сервере
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 510
З нами з: 25.12.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:19

Ну раз открылись на 12 копеек ниже закрытия,значит сейчас выйдет НБУ и всех напугает большими бидами и курс отскочит сразу на 10-20 коп. ( пессимистичный сценарий)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35249
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3424 раз.
Подякували: 7434 раз.
 
Профіль
32
7
2
  #<1 ... 21382139214021412142>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: change_pm, uaseller_info і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1572, 1573, 1574
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15735 1881641
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 23:11
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 669, 670, 671
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6708 1455379
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 14:07
fefelova
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 20, 21, 22
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
214 18925
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 21:37
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76510)
20.09.2019 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.