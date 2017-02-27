Не надо писать голословно
Взял на хотлайне 2 самых массовых модели
Цена с начала года в уе упала на 15%, в гривнах соответственно на 25%
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По теме
Сегодня пробьют 24.5?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:53
Не надо писать голословно
Взял на хотлайне 2 самых массовых модели
Цена с начала года в уе упала на 15%, в гривнах соответственно на 25%
=
По теме
Сегодня пробьют 24.5?
Востаннє редагувалось ЧИА в П'ят 20 вер, 2019 08:56, всього редагувалось 2 разів.
и это пройдет
Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:54
середина октября всё поставит на места. н.г. будем встречать с курсом прибл. такой, который был заложен изначально в бюджет.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:56
Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:56
Не было никаких причин и в 2014. Помню бизнес до последнего держался за курс 12. Как импорт так и экспорт. Валюту пылесосил лишь банк Гонтаревой "Авангард", скупая по любой цене.
Девалом дережирует НБУ, когда видит что плохи дела на макроэкономическом уровне. Вводятся всякие ограничения пока не дойдут до ключевого показателя. Точно также было и тогда. Могли бы и на 40 остаться, если бы НБУ не прекратил давления.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:01
Глава одного из крупнейших в мире суверенных фондов благосостояния хочет понять одну вещь: рынки становятся все более и более ужасными, а у инвесторов очень неопределенное будущее.
Лим Чоу Киат, главный исполнительный директор сингапурской GIC Pte , вновь забил тревогу о состоянии мировой экономики, осуждая популизм, торговый протекционизм и снижение способности правительств и рынков обеспечивать широкое процветание.
«В эти непростые времена инвесторам трудно найти объекты для инвестиций», - сказал он в четверг на старте GIC Insights, ежегодного мероприятия группы по лидерству. «Они одновременно сталкиваются с растущей неопределенностью и с падением прибыли. По некоторым показателям неопределенность в отношении экономических перспектив в настоящее время является самой высокой за всю историю наблюдений. Кроме того, у политиков в целом, кажется, есть ограниченные ресурсы для оживления экономики.»
В четверг Лим сказал, что, несмотря на опасения, инвесторы переходят в более рискованные активы, поскольку, имея около 17 триллионов долларов облигаций с отрицательной доходностью, они рискуют упустить выгоды в противном случае. «Это затруднение», - сказал он.
Что касается того, как GIC будет ориентироваться в проблемных водах, Лим предположил, что увеличение денежных резервов может быть одним из правильных решений.
«Столкнувшись с неопределенностью, желательно иметь возможность», - сказал он аудитории коллег-руководителей C-Suite. «Тактически, это может привести к накоплению наличных денег».
Выводы: резко повышаются риски старта массированного вывода валюты из Украины подобными фондами=спекулянтами.
Хотя как возможная версия (ее вероятность около 30%)- этот человек при должности через сми наводит тень на плетень для других конкурирующих фондов, чтобы расчистить дорогу своему фонду на покупку сверхвыгодных украинских ОВГЗ или других еще оставшихся интересных объектов в мире (золото, возможно нефть, очень актуален сахар, перспективен и
Востаннє редагувалось buratinyo в П'ят 20 вер, 2019 09:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:08
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Колеги, рекомендую до перегляду.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:10
О контрабанде не говорят, т.к. она существует всегда и её объём примерно постоянный.
В отличие от достаточно быстро растущего притока валюты от гастеров.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
и это пройдет
Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
что-то не так со временем на сервере
и это пройдет
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