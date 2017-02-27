Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:01

холява написав:

Здравствуйте .

Всем Здоровья .



Вряд ли кто то сможет нагнуть кремль , скорее всего, я ожидаю ,после сегодняшнего отказа от плана Штанмайера ,обострение военных действий .

По доллару ... как только долги в сентябре выплатят, будет придуман очередной хитрый ход .

Мне неприятно даже произносить такие слова , но нас" кинут "как щенят .



Теперь "ЗЕЛЕНЫЕ" стоят с протянутой рукой ...разве что без кругов под глазами .



Никакого оживления экономики я не вижу .

НИКАКИХ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЛАНОВ .

Как мне кажется , как стояли по пояс в ГУАНЕ , так и стоим , разве что попросили всех взяться за руки ...ну чтобы дружно глотнуть ГУАНА, после введения "прогрессивных налогов" спасающих страну . Здравствуйте .Всем Здоровья .Вряд ли кто то сможет нагнуть кремль , скорее всего, я ожидаю ,после сегодняшнего отказа от плана Штанмайера ,обострение военных действий .По доллару ... как только долги в сентябре выплатят, будет придуман очередной хитрый ход .Мне неприятно даже произносить такие слова , но нас" кинут "как щенят .Теперь "ЗЕЛЕНЫЕ" стоят с протянутой рукой ...разве что без кругов под глазами .Никакого оживления экономики я не вижу .НИКАКИХ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЛАНОВ .Как мне кажется , как стояли по пояс в ГУАНЕ , так и стоим , разве что попросили всех взяться за руки ...ну чтобы дружно глотнуть ГУАНА, после введения "прогрессивных налогов" спасающих страну .

Тактически, это может привести к накоплению наличных денег

Глава одного из крупнейших в мире суверенных фондов благосостояния хочет понять одну вещь: рынки становятся все более и более ужасными, а у инвесторов очень неопределенное будущее.Лим Чоу Киат, главный исполнительный директор сингапурской GIC Pte , вновь забил тревогу о состоянии мировой экономики, осуждая популизм,и снижение способности правительств и рынков обеспечивать широкое процветание.«В эти непростые времена инвесторам трудно найти объекты для инвестиций», - сказал он в четверг на старте GIC Insights, ежегодного мероприятия группы по лидерству. «Они одновременно сталкиваются с растущей неопределенностью и с падением прибыли. По некоторым показателям неопределенность в отношении экономических перспектив в настоящее время является самой высокой за всю историю наблюдений. Кроме того, у политиков в целом, кажется, есть ограниченные ресурсы для оживления экономики.»В четверг Лим сказал, что, несмотря на опасения,, поскольку, имея около 17 триллионов долларов облигаций с отрицательной доходностью, они рискуют упустить выгоды в противном случае. «Это затруднение», - сказал он.Что касается того, как GIC будет ориентироваться в проблемных водах, Лим предположил, что», - сказал он аудитории коллег-руководителей C-Suite. «».Выводы: резко повышаются риски старта массированного вывода валюты из Украины подобными фондами=спекулянтами.Хотя как возможная версия (ее вероятность около 30%)- этот человек при должности через сми наводит тень на плетень для других конкурирующих фондов, чтобы расчистить дорогу своему фонду на покупку сверхвыгодных украинских ОВГЗ или других еще оставшихся интересных объектов в мире (золото, возможно нефть, очень актуален сахар, перспективен ии т.п.).