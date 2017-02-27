Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:52

Moneta написав: Искатель написав: Investor_33 написав: Дак стройматериалы же перестали дорожать, техника дешевеет ... Дак стройматериалы же перестали дорожать, техника дешевеет ...



Подскажите, плиз, где это техника дешевеет: мне как раз телевизор на кухню прикупить надо... А то куда ни смотрю, цены те же, что и зимой. А доллар с 28 на 24,5 опустился. Подскажите, плиз, где это техника дешевеет: мне как раз телевизор на кухню прикупить надо... А то куда ни смотрю, цены те же, что и зимой. А доллар с 28 на 24,5 опустился.



Не было никаких причин и в 2014. Помню бизнес до последнего держался за курс 12. Как импорт так и экспорт. Валюту пылесосил лишь банк Гонтаревой "Авангард", скупая по любой цене.



Девалом дережирует НБУ, когда видит что плохи дела на макроэкономическом уровне. Вводятся всякие ограничения пока не дойдут до ключевого показателя. Точно также было и тогда. Могли бы и на 40 остаться, если бы НБУ не прекратил давления. Не было никаких причин и в 2014. Помню бизнес до последнего держался за курс 12. Как импорт так и экспорт. Валюту пылесосил лишь банк Гонтаревой "Авангард", скупая по любой цене.Девалом дережирует НБУ, когда видит что плохи дела на макроэкономическом уровне. Вводятся всякие ограничения пока не дойдут до ключевого показателя. Точно также было и тогда. Могли бы и на 40 остаться, если бы НБУ не прекратил давления.

А веселые были временаБабульки и студенты с 5 утра занимали очереди в Ощад за "Петиной" соткой баксов на одно рыло по 14 грн. за 1 доллар,где-то так.Все было дешево еще - и оренда, и недвижимость, и продукты,и комуналка.Правда, и доходы тогда на минимуме были.Хотя то время мне комфортнее было.Мастеру платил за укладку плитки - 40 грн. за 1 кв.м. пол, 60 грн. за 1 кв.м. стена, сейчас - 250 грн. и то, и то.Ну т.е.,я считаю,что в принципе публика стала жить хуже несмотря на некоторый рост доходов.Расходы на все - выросли офигенно - и на "жизнь", и на активы, что не только запрессовало некоторый рост доходов, но и многим просто стало сводить концы с концами, отсюда все эти миллионы гастеров под песни про рост ВВП и т.п.